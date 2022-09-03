台南風比雨大 曾文水庫蓄水率仍不到5成

受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台南民眾今天上午明顯感受風勢變強，但雨勢不如風勢明顯，主要水庫集水區降雨不多，曾文水庫蓄水率仍維持在49%左右。

台南民眾昨天下午起感受到風力變強，今天上午普遍出現風比雨大情況，多處地區僅出現零星陣雨，根據中央氣象局統計，至中午12時為止，累積雨量最多的是白河區大棟山測站的62.5毫米，東山區北寮測站40毫米居次，其他地區都不到35毫米。

台南市政府水利局上午發布新聞稿指出，南部天氣陰時多雲有間歇陣雨，部分山區會有較大雨勢，日雨量在大雨等級以下，沿海地區可能出現較強陣風，提醒民眾注意天氣變化。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料指出，台南各主要水庫集水區至中午12時為止，今天累積降雨量最多的是南化水庫12.3毫米，其次是烏山頭水庫10毫米，曾文水庫7.5毫米。

南區水資源局在中午12時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2億5169萬立方公尺，蓄水率約49%，烏山頭水庫蓄水量5047萬立方公尺，蓄水率約63%，南化水庫蓄水量8855萬立方公尺，蓄水率約99%。