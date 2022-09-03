穿城之水接縫公園校園 共造水綠廊道新亮點

嘉義市政府運用穿越市區的道將圳與沿線公園空間，以光廊跨橋方式連結大學校園，打造道將圳成為一條兼具人本、永續的水岸綠意廊道。嘉義市長黃敏惠表示，完工後市民將有開門見綠、出門見林的優質好生活。

市府建設處表示，具有300多年歷史的道將圳是穿越市區的主要灌溉渠道，流經世賢路至民生南路的區段，緊鄰公園綠地、校園、在地生活圈與商圈，具有水綠遊憩資源整合活化的效益；「穿城之水。藍綠環圈~道將圳水綠廊道環境景觀改善計畫」，總經費1億1千7百多萬元，獲中央補助款5千760萬元。

第一期工程辦理「民生公園與周邊人行環境改善」及「水圳界面改善」；二期工程串聯整合周邊藍綠帶及低碳人本動線，可提供近水體驗及瞭解水圳故事場所，作為水環境文化導覽解說、藝文創作活動等空間。

市長黃敏惠表示，在嘉義大學的支持下，改善近2.3公頃城市公共開放空間，擴大公園、校園活動廣場亮點空間，提供鄰里、師生日夜皆宜的安全交流使用環境。