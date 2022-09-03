快訊

這款月餅熱量最高！營養師傳授小撇步，讓你烤肉、月餅都能均衡健康吃

中颱軒嵐諾來襲山區雨勢增 竹縣宣布尖石、五峰停班停課

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿城之水接縫公園校園 共造水綠廊道新亮點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（中）主持祈福儀式。記者李宗祐／攝影
「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（中）主持祈福儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府運用穿越市區的道將圳與沿線公園空間，以光廊跨橋方式連結大學校園，打造道將圳成為一條兼具人本、永續的水岸綠意廊道。嘉義市長黃敏惠表示，完工後市民將有開門見綠、出門見林的優質好生活。

市府建設處表示，具有300多年歷史的道將圳是穿越市區的主要灌溉渠道，流經世賢路至民生南路的區段，緊鄰公園綠地、校園、在地生活圈與商圈，具有水綠遊憩資源整合活化的效益；「穿城之水。藍綠環圈~道將圳水綠廊道環境景觀改善計畫」，總經費1億1千7百多萬元，獲中央補助款5千760萬元。

第一期工程辦理「民生公園與周邊人行環境改善」及「水圳界面改善」；二期工程串聯整合周邊藍綠帶及低碳人本動線，可提供近水體驗及瞭解水圳故事場所，作為水環境文化導覽解說、藝文創作活動等空間。

市長黃敏惠表示，在嘉義大學的支持下，改善近2.3公頃城市公共開放空間，擴大公園、校園活動廣場亮點空間，提供鄰里、師生日夜皆宜的安全交流使用環境。

建設處表示，二期工程經費為8千400萬元，工期為420天，工程包括親水體驗水景廣場、社區交誼特色涼亭、共融友善無障礙公共廁所、全齡使用的體健遊戲空間等。道將圳與民生公園沿線空間，整合嘉義大學新民校區等多個單位，由校方提供校地，拆除學校圍牆，以跨距14公尺，總長22公尺的光廊跨橋串連民生公園與大學校園。

「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（左三）主持開工動土典禮。記者李宗祐／攝影
「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（左三）主持開工動土典禮。記者李宗祐／攝影
「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（左三）主持開工動土典禮。記者李宗祐／攝影
「穿城之水藍綠環圈-道將圳二期工程」市長黃敏惠（左三）主持開工動土典禮。記者李宗祐／攝影
完工後的道將圳將成為兼具人本、永續的水岸綠意廊道，圖左為嘉大校園、右為民生公園。記者李宗祐／攝影
完工後的道將圳將成為兼具人本、永續的水岸綠意廊道，圖左為嘉大校園、右為民生公園。記者李宗祐／攝影

嘉義 義大 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義市長6人角逐 市議員東區18西區22人競爭

黃敏惠率隊徒步大陣仗登記連任 喊打造嘉市新都心

李俊俋登記嘉市長 喊話黃敏惠政見辯論 黃：暫無規畫

黃敏惠3年半清淤比前朝多1.3倍 3處排水改善進度曝光

相關新聞

台南永康淹水噩夢 竟是下水道阻塞

台南永康區淹水成地方夢魘，議員昨質詢時指8月中正路高速公路涵洞1周淹水3次，歐洲世界社區及工業區住戶、廠商苦不堪言，永大...

影／台南韓友會、退伍軍人協會辦中秋捐血千人烤肉大會

台南市韓友會理事長廖盛芳、退伍軍人協會理事長衡志明有感疫情造成血荒，今天宣布9月9日中秋連假前一天，在仁德工業區太乙路辦...

台南風比雨大 曾文水庫蓄水率仍不到5成

受颱風軒嵐諾外圍環流影響，台南民眾今天上午明顯感受風勢變強，但雨勢不如風勢明顯，主要水庫集水區降雨不多，曾文水庫蓄水率仍...

軒嵐諾海陸警報 雲林農民預防性採收蔬菜

中央氣象局今晨5點半發布颱風「軒嵐諾」海上陸上颱風警報，雲林縣今日凌晨開始下起間歇性陣雨，蔬菜產區農民說，目前尚未傳出農...

穿城之水接縫公園校園 共造水綠廊道新亮點

嘉義市政府運用穿越市區的道將圳與沿線公園空間，以光廊跨橋方式連結大學校園，打造道將圳成為一條兼具人本、永續的水岸綠意廊道...

藍批放國慶煙火違法 故宮南院：院區是觀賞區非施放區

國民黨智庫質疑故宮南院施放國慶煙火違法，國慶籌備委員會嚴正澄清，國慶焰火規畫在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。