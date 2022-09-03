藍批放國慶煙火違法 故宮南院：院區是觀賞區非施放區

國民黨智庫質疑故宮南院施放國慶煙火違法，國慶籌備委員會嚴正澄清，國慶焰火規畫在故宮南院園區外台糖所屬空地施放，並非在院區內，施放地點、管制範圍及安全等規定，均經慶籌會及相關單位依規定勘查及會議確認，一切均符合相關規定並無違規情形。

故宮隨後發布新聞稿說，國慶煙火施放區，位在故宮南院園區以外的台糖所屬空地，並非南院院區範圍內，無違反故宮明火管制規定問題。

今年國慶煙火活動的主辦單位為111年國慶籌備委員會，嘉義縣政府為承辦單位。煙火的施放地點、管制範圍及安全規定，都由慶籌會 及相關單位依規定勘查及會議確認。故宮院將配合慶籌會相關規範進行各項管制工作。

目前主辦單位規畫以故宮南院院區作為觀賞區，為了因應當日 夜間活動需求，配合辦理「111年度南部院區國慶煙火活動場 域維護及設備租賃開口勞務案」，主要辦理地坪整平、新增臨時照明及安全隔離設施工作項目。

故宮109年與農委會農糧署在南院合辦的「糧倉大戲：國產雜糧新品開發聯合發表會」活動，並未在博物館建築內使用明火，當日活動宴席菜餚是在戶外加熱再由專人送入建物內，明火加熱的瓦斯桶設備距離建築物的安全距離，亦依照相關法規標準設置，並無違法、違規問題。

今年國慶煙火規畫重返嘉義，並選在故宮南院施放，國民黨智庫召集人陳學聖今天說，博物館嚴禁明火，卻容許在院區施放煙火，還要自掏腰包維護，極不恰當，非常危險，更有違法之虞。