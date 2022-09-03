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嘉縣首件漁電共生弊案 蔡易餘：嚴辦不法不容土地受害

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣漁電共生室外場。記者魯永明／攝影
嘉義縣漁電共生室外場。記者魯永明／攝影

嘉義縣傳出首件漁電共生弊案，立委蔡易餘說，去年他就接獲漁塭地主或漁民檢舉，有不肖業者埋垃圾或爐渣，這些利用漁電共生掩埋廢棄物不法行，比「綠能蟑螂」還可惡，若未來土地被破壞後，造成的影響非常巨大！

蔡易餘臉書說，絕不容許漁電共生工程將廢棄物傾倒至魚塭！去年他就接獲漁塭地主或漁民檢舉，有不肖業者埋垃圾或爐渣，這些利用漁電共生淹埋廢棄物比綠能蟑螂還要可惡，若未來土地被破壞後，造成的影響非常巨大！

當時他就強烈要求農委會、環保署以及法務部要相互配合，一定落實查緝不肖行為，當時嘉義地檢署也正面回應，若有檢舉事證，一定會立即查辦，絕對不容許不肖業者讓這片土地受害。蔡易餘說，他相信布袋鎮長陳鳳梅清白，要求檢方嚴辦不法，強力杜絕廢棄物傾倒掩埋漁電共生土地。

縣府漁業科說，能源局公告縣內可發展漁電共生的先行區876.16公頃，優先區804.95公頃，合計1681.11公頃。申請案件踴躍，已核發戶外漁電共生場1案，使用面積60.9公頃、綠能設施23.7公頃，預計產生電量44.3MW；室內養殖附屬綠能漁電共生案場62案，使用土地115.5公頃、綠能設施94.3公頃，預計產生電量182.5MW。

縣府為保障漁民權益，優先考量養殖產業持續經營，要求綠能業者提計畫，應以漁民需求，以及提升養殖效益及永續發展規畫，達到法定漁獲產量，必須保障原養殖戶或承租養殖戶優先使用權及工作權。縣府對漁電共生養殖經營計畫審查嚴格，送水試所會同審查，養殖池配置設施要完備，具經營可行性，才會許可，也有查核機制，一旦無養殖事實，將撤銷或廢止許可。

漁民 廢棄物 蔡易餘

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