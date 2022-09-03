城隍爺取名、媒介鹿草購地 氣密窗業者捐2百萬答謝

台中市發跡的國內知名精品氣密窗公司國田興業公司，由嘉義縣鹿草鄉中寮安溪城隍廟城隍爺取名，又由城隍爺媒介在鹿草鄉馬稠後產業園區購地，建新廠房生產，帶動繁榮就業，業者感謝城隍爺神恩，上午到城隍廟大手筆捐贈2百萬元。

國田氣密窗公司負責人白家睿與母親、舅舅，由城隍爺女兒、安溪城隍文教協會理事長劉淑鑾陪同，帶200萬元現金，到城隍廟捐贈主委張正耀，張正耀帶理監事、鄉代會主席施坤霖、議員參選人黃惠汝等歡迎，大家一起焚香祭拜。

國田精品氣密窗邀請藝人豬哥亮與謝金燕父女，做品牌代言人，打響知名度，「國田」名稱是城隍爺取的，「國」代表居住的台灣，「田」代表農民辛苦種田，看天吃飯知足常樂，象徵企業責任努力把品質品牌做好，就有耕不完的「田」，用心努力會大豐收，「田」字形狀像窗戶，符合氣密窗行業。

鹿草馬稠後工業區招商，城隍爺指示國田來鹿草設廠房，把生產基地移來當城隍爺鄰居，從桃園來嘉義新建廠房，依城隍爺指示，先後標得3塊工業區土地共2萬坪，目前完工一期廠區9千坪生產，後續1萬餘坪再等城隍爺指示動土。

白家睿說，感謝安溪城隍爺神恩，捐贈2百萬回饋城隍廟，造福鹿草鄉，帶動就業繁榮；張正耀感謝國田捐贈。劉淑鑾說，城隍爺靈驗，帶國田來此生產，促進就業繁榮，吸引年輕人返鄉。