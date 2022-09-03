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台南市辦「愛你好心情~親子健走行」 宣導注重心理健康

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府今天舉辦「愛你好心情~親子健走行」，宣導各界注重心理健康。記者周宗禎／翻攝
台南市政府今天舉辦「愛你好心情~親子健走行」，宣導各界注重心理健康。記者周宗禎／翻攝

台南市政府今天在麻豆區總爺藝文中心舉辦「2022愛你好心情~親子健走行」活動，雖遇上颱風不時下雨，仍有500多人參加。市長黃偉哲、衛生局長許以霖及大台南登山協會理事長賴德客到場關心，為健走市民加油打氣，盼大家帶著「好心情」健走。

活動自總爺藝文中心綠色廣場走到曾文溪堤岸防汛綠色步道，來回約5公里，中途設有補給站、工作人員駐點指引，給民眾加油打氣。

好心情健走105年至今已辦7年，親子家庭健走倡導多元休閒娛樂與運動，藉健走紓解心理壓力、增進親子情感及家庭朋友間互動，活絡地方情感帶動地方民眾參與運動。

黃偉哲表示，微雨地面較滑，大家走路要注意，保持好身體，但防疫工作還是要落實，BA.5疫情升溫，提醒市民如符合資格，儘速預約接種疫苗，防疫做好，健康沒煩惱。

台南市每年9月10日至10月10日定為「心理健康月」，今年主題為「展現行動.創造希望~打造疫情健康心」，衛生局結合各局處、醫療院所及民間單位規畫系列活動，宣導倡議心理健康的重要。

衛生局表示，市民如有心情問題，請撥打24小時免付費安心專線1925，或來電預約衛生局免付費心理諮商06-3352982，也歡迎下載心情溫度計APP，隨時了解心情指數，一起營造心理健康新生活。

台南市政府今天舉辦「愛你好心情~親子健走行」，宣導各界注重心理健康。記者周宗禎／翻攝
台南市政府今天舉辦「愛你好心情~親子健走行」，宣導各界注重心理健康。記者周宗禎／翻攝

衛生局 健走 台南

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