獅子會在雲林口湖設食物銀行 就近解決偏鄉弱勢生活

鑑於近兩年來不少原本在城市工作的民眾因疫情失業返鄉，生活頓時陷入困境，加上偏鄉資源不足，國際獅子會300-D1區與雲林縣家園關懷協會合作，今天在雲林縣口湖鄉設立「獅子會食物銀行」，將已廢校的青蚶國小教室活化利用，造福地方弱勢。

獅子會300-D1區關懷飢餓及為兒童服務委員會主席李酈芸表示，服務社會是許多獅子會員的志業，今年度應承D1區總監施松吉的年度主題「即時服務-快樂奉獻」，為落實執行友善食物資源共享，該委員會積極策劃推動社區食物供應站「獅子會食物銀行」。

李酈芸說，「獅子會食物銀行」是結合獅友愛心及善心人士、企業廠商所捐贈的物資，包括油米、調味料、蔬果、奶粉、罐頭食品、成人或幼兒紙尿褲、清潔用品等日常生活品。服務對象只要經由獅友訪視，確認需要關懷的弱勢族群，可至食物銀行，自選所需食物或日用品，每個個案依實際家庭生活狀況，資助額度不同，期待透過食物銀行的關懷救助，改善生活。