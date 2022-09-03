聽新聞
test
0:00 / 0:00
獅子會在雲林口湖設食物銀行 就近解決偏鄉弱勢生活
鑑於近兩年來不少原本在城市工作的民眾因疫情失業返鄉，生活頓時陷入困境，加上偏鄉資源不足，國際獅子會300-D1區與雲林縣家園關懷協會合作，今天在雲林縣口湖鄉設立「獅子會食物銀行」，將已廢校的青蚶國小教室活化利用，造福地方弱勢。
獅子會300-D1區關懷飢餓及為兒童服務委員會主席李酈芸表示，服務社會是許多獅子會員的志業，今年度應承D1區總監施松吉的年度主題「即時服務-快樂奉獻」，為落實執行友善食物資源共享，該委員會積極策劃推動社區食物供應站「獅子會食物銀行」。
李酈芸說，「獅子會食物銀行」是結合獅友愛心及善心人士、企業廠商所捐贈的物資，包括油米、調味料、蔬果、奶粉、罐頭食品、成人或幼兒紙尿褲、清潔用品等日常生活品。服務對象只要經由獅友訪視，確認需要關懷的弱勢族群，可至食物銀行，自選所需食物或日用品，每個個案依實際家庭生活狀況，資助額度不同，期待透過食物銀行的關懷救助，改善生活。
今天子會食物銀行在青蚶國小正式開張，不少村民聚集歡迎並感謝獅子會送愛到偏鄉，獅子會也拋磚引玉，呼籲各界或更多企業廠商本著人飢己飢的愛心，踴躍捐輸，共為社會公益盡心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言