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淨空老和尚圓寂荼毗大典 黃偉哲頒發「卓越市民」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市長黃偉哲代表台南市185萬市民朋友，頒贈淨空法師卓越市民狀，表彰淨空老和尚一生利濟眾生的無私奉獻。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲代表台南市185萬市民朋友，頒贈淨空法師卓越市民狀，表彰淨空老和尚一生利濟眾生的無私奉獻。記者邵心杰／攝影

淨宗一代尊宿淨空老和尚圓寂荼毗大典今天在台南極樂寺舉行，計有來自海內外的僧侶弟子及護法等3千多人參與，台南市長黃偉哲到場頒發「卓越市民」，表彰淨空老和尚一生利濟眾生的無私奉獻，祭儀結束後移靈至白河大仙寺荼毗，再回到極樂寺安奉舍利。

而典禮全程網路直播，讓受於疫情阻隔，無法親臨現場全球淨宗同修與各界友人，也能同步參與，國學書院董事長王金平、台南市長參選人謝龍介等人與會。

市長黃偉哲說，除了代表台南市185萬市民朋友，頒贈淨空法師卓越市民狀之外，淨空師也是他個人的導師，在12年前跟淨空師結緣是在電視節目中。

他表示，淨空師對我們的諄諄教誨讓我們深深感佩，這12年來不管擔任立法委員或者是擔任市長為市民服務，其實無時無刻都秉諄著淨空師父的教誨，能夠為百姓為黎民來謀取福利，來為市民朋友，為城市進步而戮力、努力。

他說，今天是他個人非常非常，一方面悲傷，一方面又要代表全體台南市市民，有這個榮耀來頒贈卓越市民，他想淨空師傅的德澤、教化一定深植人心，希望讓這個城市更美好，也希望讓台灣更美好，也希望讓全世界消弭戰爭，能夠更邁向世界大同。

淨宗一代尊宿淨空老和尚圓寂荼毗大典今天在台南極樂寺舉行，計有來自海內外的僧侶弟子及護法等3千多人參與。記者邵心杰／攝影
淨宗一代尊宿淨空老和尚圓寂荼毗大典今天在台南極樂寺舉行，計有來自海內外的僧侶弟子及護法等3千多人參與。記者邵心杰／攝影

台南市長 和尚 黃偉哲

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