阿里山鄉鄒族原住民選區 嘉縣首出現鄉長議員選舉同額

嘉義縣五合一選舉昨天登記截止，山區最高海拔的阿里山鄉鄒族，選舉人數只有4499人，18鄉鎮只比大埔鄉多，出現全縣唯一鄉長、議員同額選舉，鄉長參選人高瑞芳、尋求連任的議員參選人武清山同額，篤定當選，昨天許多鄉親向他們祝賀。

57歲高瑞芳、返鄉服務公職28年，曾任農會推廣員、村幹事、代理村長、公所科長、主任秘書，他說，「謝謝大家的支持鼓勵，我會更加的努力，讓我們一起共同建設、發展、守護美麗的阿里山鄉。」

高瑞芳說，阿里山鄉單純，人民純樸，當選上任，將爭取經費新建維護道路，發展農業，照顧老人，傳承傳統文化，重視人才培育，鼓勵年輕人服務公職。

60歲武清山，南榮科大專科部畢業，曾任阿里山鄉代表會第19、20屆主席、阿里山鄉農會理事、常務監事、阿里山後備軍人輔導中心副主任等多項職務，他感謝鄉親，當選連任，會持續為爭取原鄉權益福利打拚。