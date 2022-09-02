全國武術聯賽遭批刁難家長進場 「是防疫還擾民？」

中華民國國武術總會舉辦的全國武術聯賽，今天起在港坪體育館登場，有參賽學生的家長之前反映被禁止進場，無法在旁陪同；家長今再投訴，家長無法到觀眾席，若想看孩子比賽，要快篩陰性外，還要拿領隊證或教練證，才能進入，變成領隊或教練暫時出去，怒轟「根本擾民」。

嘉市議員兼市體育會理事長孫貫志接獲通知，前往協調，他說，擔憂BA.4、BA.5病毒，學生打完3劑疫苗畢竟不多，考量讓選手染疫風險降到最低，館內1樓只有選手跟裁判，選手比完賽須到2樓看台區，連嘉市體育會的志工都不能進入會場，更不接受一般民眾進入。

孫貫志說，家長的部分，兼顧防疫和陪伴需求，只要快篩陰性，一次1人持主辦單位發給隨隊人員的證，可進入2樓看台區，較大隊伍的證會比較多，有需求再向工作人員協調。

「指揮中心也沒這樣訂防疫規定！」有家長很不滿說，比賽舉辦單位發的證，根本不夠家長入內，難道要叫教練到外面？家長也說，孩子還未成年，不能看孩子比賽、在旁照顧，還要在館外被颱風吹，到底是為防疫還是擾民？