快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

嘉義醫院與敏惠醫專推動社區全責式照護 嘉惠長者

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部嘉義醫院與敏惠醫專合作推動社區全責式照護嘉惠長者。圖／校方提供
衛福部嘉義醫院與敏惠醫專合作推動社區全責式照護嘉惠長者。圖／校方提供

敏惠醫專今天宣布與衛福部嘉義醫院產學合作，結合醫院跨團隊職類、推動社區全責式照護嘉惠長者。

校長葉至誠說，為了服務在地社區民眾，敏惠醫專積極培育長期照護及健康促進專業人才，經由實習、就業無縫對接嘉義醫院全責式照顧中心，結合醫院跨團隊職類，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，活化長輩身心機能，減緩退化速度，透過完整的個案健康管理服務讓長者在日照中心可以健康與樂活。

他說， 這項產學合作使青年學子經由臨床工作熟悉如何透過醫療支援、妥善照顧、前瞻保健，提供完整個案健康管理充分照護在地長輩，讓青年有未來，長者有健康，社會有願景，攜手共建，共創美好。

嘉義醫院院長黃元德表示，該院「全責式老年照護計畫著眼完整照護」，包含急性醫療、急性後期照護、全責性日照中心、養護護理之家、居家照護。開設全責式老人日間照護中心，結合醫療、照護、復健和教育功能，透過科際整合團隊評估老人需要，擬定計畫並提供照護，希望能減少老年病患功能退化、減少醫源性問題發生與醫療資源花費，增進老年病患的滿意度，改善住院的預後，建構無縫式的健康照護服務鏈，並支持家庭的照顧能力。

衛福部嘉義醫院與敏惠醫專合作推動社區全責式照護嘉惠長者。圖／校方提供
衛福部嘉義醫院與敏惠醫專合作推動社區全責式照護嘉惠長者。圖／校方提供

嘉義 復健 健康管理

延伸閱讀

健康城市大調查 花蓮排名再躍進居全國第二非六都第一

軒蘭諾影響讓新北泰山社區地下室淹水 地政局急挖排水道

南投縣再出揪團接種獎勵促打新招 控制確診者重症住院

耆老重建竹橋、吊籃過溪 南投三社區獲建築園冶獎

相關新聞

台灣永續聯盟苦心保育黃金蝙蝠 榮獲保育界奧斯卡獎

國內唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，多年來由台灣永續聯盟創設管理，從零到有，甚至走上國際舞台，常有國外保育人士到訪，更成為...

雲林首家庇護咖啡館營運 首推「待用咖啡」獲迴響

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」今天揭牌，並啟動愛心待用咖啡，斗六工業會理事長林萬宗響應捐贈30公斤鷹果...

全國武術聯賽遭批刁難家長進場 「是防疫還擾民？」

中華民國國武術總會舉辦的全國武術聯賽，今天起在港坪體育館登場，有參賽學生的家長之前反映被禁止進場，無法在旁陪同；家長今再...

軒嵐諾颱風風勢強台南樹木倒伏22株 全面加強防颱整備

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。從昨日至今日台南市樹木累計通...

台灣無人機供應鏈D team成立 民雄無人機招商會

嘉義縣政府推動亞洲無人載具科技發展基地，規畫民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測...

軒嵐諾颱風逼近 南部各水庫期待大雨蓄水以蓄滿為目標

中央氣象局發布「軒嵐諾」海上颱風警報，外圍環流影響南部區域；水利署南區水資源局期望颱風能為集水區帶來豪雨，南部各水庫蓄水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。