嘉義醫院與敏惠醫專推動社區全責式照護 嘉惠長者

敏惠醫專今天宣布與衛福部嘉義醫院產學合作，結合醫院跨團隊職類、推動社區全責式照護嘉惠長者。

校長葉至誠說，為了服務在地社區民眾，敏惠醫專積極培育長期照護及健康促進專業人才，經由實習、就業無縫對接嘉義醫院全責式照顧中心，結合醫院跨團隊職類，提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，活化長輩身心機能，減緩退化速度，透過完整的個案健康管理服務讓長者在日照中心可以健康與樂活。

他說， 這項產學合作使青年學子經由臨床工作熟悉如何透過醫療支援、妥善照顧、前瞻保健，提供完整個案健康管理充分照護在地長輩，讓青年有未來，長者有健康，社會有願景，攜手共建，共創美好。

嘉義醫院院長黃元德表示，該院「全責式老年照護計畫著眼完整照護」，包含急性醫療、急性後期照護、全責性日照中心、養護護理之家、居家照護。開設全責式老人日間照護中心，結合醫療、照護、復健和教育功能，透過科際整合團隊評估老人需要，擬定計畫並提供照護，希望能減少老年病患功能退化、減少醫源性問題發生與醫療資源花費，增進老年病患的滿意度，改善住院的預後，建構無縫式的健康照護服務鏈，並支持家庭的照顧能力。