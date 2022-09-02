快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣永續聯盟苦心保育黃金蝙蝠 榮獲保育界奧斯卡獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣永續聯盟用心推展野生動物保育，榮獲台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」的最高榮育。記者蔡維斌／翻攝
台灣永續聯盟用心推展野生動物保育，榮獲台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」的最高榮育。記者蔡維斌／翻攝

國內唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，多年來由台灣永續聯盟創設管理，從零到有，甚至走上國際舞台，常有國外保育人士到訪，更成為國內蝠蝙環境教育基地，今年獲農委會林務局頒發台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」，令保育界振奮不已。

蝙蝠館長張恒嘉代表受獎，他說，這是對熱愛蝙蝠伙伴的一大鼓舞，他們將持續在保育舞台盡心盡力，維護蝠蝙在地球生生不息。

一手創辦「黃金蝙蝠館」的台灣永續聯盟前秘書長張恒嘉回顧十多年前創館歷程，備感艱辛，他說，當年發現每年清明節期間，不少保育類的黃金蝙蝠在北港、水林一帶棲息繁衍，尤其水林許宅古宅出現逾百隻黃金蝠棲息，是國極少見的景況。

張恒嘉說，黃金蝙蝠在水林一帶棲息彌足珍貴，鑑於田間農藥使用量大，危害黃金蝠棲地，幾位熱心保育人士共同發起在水林鄉誠正國小後側一間舊衛生室，創立國內甚至是亞洲第一座黃金蝙蝠館，作為推動蝠保育基地，在熱心志工同心協力下，更多人投入保育和田野調查，帶動護蝠教育，使蝙蝠館蒸蒸日上，不少國際保育友人紛紛到訪。

為推展保育教育，志工更經常到各社區、學校宣導蝙蝠存在地球的重要性，同時教導製作蝙蝠屋，讓各地校園也變成蝙蝠棲所，人蝠友善共存，蝙蝠受到保護，即便發現一、兩隻受傷蝙蝠，張恒嘉和志工都親自到場細心療治呵護，保全蝙蝠生命延續。

黃金蝙蝠館多年用心，尤其最近雲林沿海發展風電，為不讓蝙蝠慘死風車下，志工四處奔波請命，將蝙蝠納入綠能動物保護之列，如今蝙蝠多年努力獲得「保育奧斯卡」殊榮，張恒嘉謝謝所有曾經參與金黃鼠耳蝠保育的伙伴，以及用各式各樣的方法襄助黃金蝙蝠生態館的公私部門，有大家支持，相信環境保育未來會更好。

黃金蝙蝠館創館多年苦心經營，還有外國保育人士參訪並讚許志工的苦心。記者蔡維斌／翻攝
黃金蝙蝠館創館多年苦心經營，還有外國保育人士參訪並讚許志工的苦心。記者蔡維斌／翻攝
台灣永續聯盟創設蝙蝠館全力投入黃金蝙蝠保育，深獲肯定。記者蔡維斌翻攝
台灣永續聯盟創設蝙蝠館全力投入黃金蝙蝠保育，深獲肯定。記者蔡維斌翻攝
各地學校到黃金蝙蝠館校外教學。記者蔡維斌／攝影
各地學校到黃金蝙蝠館校外教學。記者蔡維斌／攝影
台灣永續聯盟用心推展野生動物保育，榮獲台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」的最高榮育。記者蔡維斌／翻攝
台灣永續聯盟用心推展野生動物保育，榮獲台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」的最高榮育。記者蔡維斌／翻攝
台灣永續聯盟長期深入各地社區和學校教導作蝙蝠屋，推展蝙蝠保育，用心良苦。記者蔡維斌／攝影
台灣永續聯盟長期深入各地社區和學校教導作蝙蝠屋，推展蝙蝠保育，用心良苦。記者蔡維斌／攝影
台灣永續聯盟把一座衛生室改建為蝙蝠保和環境教育基地，偏鄉小屋卻經常吸引國內外保育人士到訪。記者蔡維斌／攝影
台灣永續聯盟把一座衛生室改建為蝙蝠保和環境教育基地，偏鄉小屋卻經常吸引國內外保育人士到訪。記者蔡維斌／攝影
各地經常組團到蝙蝠館一帶欣賞可愛的黃金蝠。記者蔡維斌／攝影
各地經常組團到蝙蝠館一帶欣賞可愛的黃金蝠。記者蔡維斌／攝影

蝙蝠 雲林

延伸閱讀

星中延長合作協議 2隻大貓熊將在新加坡多待5年

天母獨居婦遭騙 房屋貸款買6公斤黃金千萬財產全沒了

保育動物黃喉貂檢出微塑膠 綠色和平籲源頭減量

復育40倍國寶魚、全年無休救石虎 他們獲綠色奧斯卡

相關新聞

台灣永續聯盟苦心保育黃金蝙蝠 榮獲保育界奧斯卡獎

國內唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，多年來由台灣永續聯盟創設管理，從零到有，甚至走上國際舞台，常有國外保育人士到訪，更成為...

雲林首家庇護咖啡館營運 首推「待用咖啡」獲迴響

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」今天揭牌，並啟動愛心待用咖啡，斗六工業會理事長林萬宗響應捐贈30公斤鷹果...

軒嵐諾颱風風勢強台南樹木倒伏22株 全面加強防颱整備

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。從昨日至今日台南市樹木累計通...

台灣無人機供應鏈D team成立 民雄無人機招商會

嘉義縣政府推動亞洲無人載具科技發展基地，規畫民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測...

軒嵐諾颱風逼近 南部各水庫期待大雨蓄水以蓄滿為目標

中央氣象局發布「軒嵐諾」海上颱風警報，外圍環流影響南部區域；水利署南區水資源局期望颱風能為集水區帶來豪雨，南部各水庫蓄水...

雲林藝術宅急便 「宅配」知名劇團到10鄉鎮巡演

雲林縣推出10場「藝術宅急便」下鄉巡演活動，7月起開跑至11月，邀集紙風車兒童劇團、明華園戲劇總團等多類型知名演出團體，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。