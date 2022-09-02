台灣永續聯盟苦心保育黃金蝙蝠 榮獲保育界奧斯卡獎

國內唯一的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館，多年來由台灣永續聯盟創設管理，從零到有，甚至走上國際舞台，常有國外保育人士到訪，更成為國內蝠蝙環境教育基地，今年獲農委會林務局頒發台灣自然保育界的奧斯卡獎「推動野生動物生命教育楷模獎」，令保育界振奮不已。

蝙蝠館長張恒嘉代表受獎，他說，這是對熱愛蝙蝠伙伴的一大鼓舞，他們將持續在保育舞台盡心盡力，維護蝠蝙在地球生生不息。

一手創辦「黃金蝙蝠館」的台灣永續聯盟前秘書長張恒嘉回顧十多年前創館歷程，備感艱辛，他說，當年發現每年清明節期間，不少保育類的黃金蝙蝠在北港、水林一帶棲息繁衍，尤其水林許宅古宅出現逾百隻黃金蝠棲息，是國極少見的景況。

張恒嘉說，黃金蝙蝠在水林一帶棲息彌足珍貴，鑑於田間農藥使用量大，危害黃金蝠棲地，幾位熱心保育人士共同發起在水林鄉誠正國小後側一間舊衛生室，創立國內甚至是亞洲第一座黃金蝙蝠館，作為推動蝠保育基地，在熱心志工同心協力下，更多人投入保育和田野調查，帶動護蝠教育，使蝙蝠館蒸蒸日上，不少國際保育友人紛紛到訪。

為推展保育教育，志工更經常到各社區、學校宣導蝙蝠存在地球的重要性，同時教導製作蝙蝠屋，讓各地校園也變成蝙蝠棲所，人蝠友善共存，蝙蝠受到保護，即便發現一、兩隻受傷蝙蝠，張恒嘉和志工都親自到場細心療治呵護，保全蝙蝠生命延續。