台灣無人機供應鏈D team成立 民雄無人機招商會

嘉義縣政府推動亞洲無人載具科技發展基地，規畫民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測試場，成為兼具生產、研發、測試一條龍的無人機產業，發展國內無人機與航太產業。

下午在長榮文苑召開招商說明會，縣長翁章梁出席，邀請全國無人機與航太產業相關業者及潛在廠商參與，廣納各界對園區開發建議，組成「台灣無人機供應鏈D team」（Ｄ取無人機英文字ＤＲＯＮＥ開頭字）發展無人機零組件供應鏈，有助民雄無人機與航太產業園區推動。

經發處長江振瑋說，嘉縣積極發展無人機產業，規畫太保研發中心、民雄製造基地、義竹試飛場域，成為全台集合研發、製造、測試完整功能無人機產業聚落，經濟部工業局補助前期規畫及可行性評估，委託專案團隊規畫執行，招商會議說明策略。

江振瑋說，聚集各領域專家及對園區感興趣廠商，顯示無人機產業聚落嘉縣是正確選擇，長期發展需掌握無人機先進空中運輸（AAM）發展潛力，國際合作，加上無人機產業聚落軍民通用模式，結合D team發展，具備研發、測試、生產功能齊備國家級聚落，打造台灣下一個兆元產業創新生態系。