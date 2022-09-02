影／第一屆台南國際綠色產業展 大台南會展中心登場

第一屆台南國際綠色產業展(2022 Tainan Green Industry EXPO)」今天起在台南歸仁高鐵特定區大台南會展中心舉辦3天，除實體展、研討會同步開辦一個月線上展到30日，民眾上網也能線上觀展。

展區八大主題包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區。

展覽獲經濟部國貿局補助，經濟部能源局、工研院、金屬中心、塑膠中心、沙崙科學城、成功大學、崑山科大綠研中心、中油、台電、大亞集團、亞東預拌、亞洲水泥、台灣低碳集團等產官學研單位參與。

市長黃偉哲表示，台南是綠能都市，在2050淨零碳排也要貢獻，該做的該盡的力量，在這個展覽介紹了綠色產業還有綠能的發展、綠色的運具包括全電車，還有包括其他下一代、下個世代未來的一個概念，包括氫能，包括其他的方式。

電動車專區邀集Audi、Benz、BMW、HYUNDAI、KIA、LEXUS、Porsche、Tesla、VOLVO等品牌12款電動車展出，吸引許多民眾參觀。大會並結合工研院、塑膠中心等國內法人及邀請專家學者，以「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」為主軸，舉辦4場研討會，聚焦循環經濟、智慧儲能、塑膠創新趨勢及淨零轉型等議題。

展期每天早上10點至下午6點，國外買主及國內業者憑名片免費換證入場，開放民眾填寫問卷後免費入場參觀，不開放12歲以下兒童入場。

線上展提供買主與參展商線上遠距互動平台。民眾期間只要憑申請帳號，即可登入線上展網站greenexpo.ctee.com.tw參觀。參觀資訊可上官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢或洽06-2701815。