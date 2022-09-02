颱風軒嵐諾逼近 台南防汛作業啟動

中央社／ 台南2日電

中央氣象局於今天上午發布颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市政府各單位加強整備作業，尤其是溝渠清淤、落葉清掃等工作，避免因豪大雨阻礙排水造成道路積淹水。

台南市政府水利局下午發布新聞稿指出，因應軒嵐諾颱風來襲，已於今天啟動防汛整備工作，如滯洪池及埤池預洩降、抽水站與移動式抽水機油料補充及啟動測試、水門及污水截流閘門啟閉操作、排水路是否順暢、雨水下水道及在建工程巡檢等做好提前備戰。

台南市水利局指出，另外並針對施工中的機具、鷹架、安全圍籬等設備進行加固與因應措施，水患自主防災社區也啟動運轉，協助排水巡查、抽水機運作、排水孔雜物清除等作業，盼能確保民眾安全。

台南市水利局指出，目前468台大型移動式抽水機已預佈於低窪區，並備妥約24萬沙包及3700片防水擋板，發予區公所及自主防災社區保管運用。另為加速積淹水災情處置，也與各區公所及相關局處單位保持密切聯繫，針對易淹水側溝加強巡檢及清淤。

台南市水利局指出，市民應多注意天氣變化，並可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，如發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有落葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，可協助清除或通報市府處理，避免阻礙水流。

台南 水利局 颱風

延伸閱讀

石門水庫集水區颱風挹注水源 防颱洩洪滾動調整

颱風瞬間風力強大 新北三峽3處路樹倒塌

影／福和橋機車道騎士爆頭亡 疑颱風瞬間陣風路滑害命

軒嵐諾颱風逼近 彰化藝文活動多數取消 二林照常辦理

相關新聞

歷7次流標、2年興建完成 嘉義動物保護教育園區今啟用

歷經7次流標與2年興建的嘉義縣動物保護教育園區今天啟用，將原髒亂的鐵皮屋收容所徹底改建成物多功能動保園區，農委會副主委黃...

軒嵐諾颱風風勢強台南樹木倒伏22株 全面加強防颱整備

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。從昨日至今日台南市樹木累計通...

台灣無人機供應鏈D team成立 民雄無人機招商會

嘉義縣政府推動亞洲無人載具科技發展基地，規畫民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測...

軒嵐諾颱風逼近 南部各水庫期待大雨蓄水以蓄滿為目標

中央氣象局發布「軒嵐諾」海上颱風警報，外圍環流影響南部區域；水利署南區水資源局期望颱風能為集水區帶來豪雨，南部各水庫蓄水...

雲林藝術宅急便 「宅配」知名劇團到10鄉鎮巡演

雲林縣推出10場「藝術宅急便」下鄉巡演活動，7月起開跑至11月，邀集紙風車兒童劇團、明華園戲劇總團等多類型知名演出團體，...

永康淹水竟是下水道建築廢棄物阻塞 黃偉哲痛斥：無良

台南永康是台南市人口數最多行政區，淹水卻成地方夢魘，議員今在議會質詢時8月份在中正路高速公路涵洞一周淹水3次，造成歐洲世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。