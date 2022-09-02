颱風軒嵐諾逼近 台南防汛作業啟動

中央氣象局於今天上午發布颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市政府各單位加強整備作業，尤其是溝渠清淤、落葉清掃等工作，避免因豪大雨阻礙排水造成道路積淹水。

台南市政府水利局下午發布新聞稿指出，因應軒嵐諾颱風來襲，已於今天啟動防汛整備工作，如滯洪池及埤池預洩降、抽水站與移動式抽水機油料補充及啟動測試、水門及污水截流閘門啟閉操作、排水路是否順暢、雨水下水道及在建工程巡檢等做好提前備戰。

台南市水利局指出，另外並針對施工中的機具、鷹架、安全圍籬等設備進行加固與因應措施，水患自主防災社區也啟動運轉，協助排水巡查、抽水機運作、排水孔雜物清除等作業，盼能確保民眾安全。

台南市水利局指出，目前468台大型移動式抽水機已預佈於低窪區，並備妥約24萬沙包及3700片防水擋板，發予區公所及自主防災社區保管運用。另為加速積淹水災情處置，也與各區公所及相關局處單位保持密切聯繫，針對易淹水側溝加強巡檢及清淤。

台南市水利局指出，市民應多注意天氣變化，並可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，如發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有落葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，可協助清除或通報市府處理，避免阻礙水流。