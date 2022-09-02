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深化認同廟宇文化 台南首推「宮廟博物館」認證

中央社／ 台南2日電

台南市政府推動「宮廟博物館」認證制度，初步邀請13間廟宇試辦，以實際執行逐步精進，確保認證過程更趨完善；其中，台灣首廟天壇鼎力支持，今天起舉辦「天公作美」特展。

台南市長黃偉哲今天出席活動，除首頒「宮廟博物館」認證，更現場揮毫呼應天壇的「一」字匾，期待未來更多台南廟宇加入宮廟博物館行列。

黃偉哲說，看到「天公作美」特展將宗教與藝術文化融合，令人非常感動與欽佩，台南許多傳統畫師、技師都與宮廟文化有所連結，許多彩繪及木雕、石雕皆始於宮廟信仰。台南素有「眾神之都」、「工藝之城」美稱，台南廟宇承載豐碩多樣傳統工藝，就如同一座座工藝博物館，也希望民眾到廟宇參拜之餘，能多花一點時間，停下腳步欣賞各個宮廟的鎮廟之寶，品味宮廟之美。

市府文化資產管理處指出，今年起推動「宮廟博物館」計畫，期藉由培力輔導、展示推廣，促進台南市宮廟文物保存維護意識、推廣所藏工藝作品，並進一步規畫認證制度，提供誘因加深廟宇及市民對在地傳統工藝認同。

「宮廟博物館」計畫以台南346間廟宇工藝資源調查資料為基礎，建構線上虛擬宮廟博物館。首波將以12個月份的神明生日為主題，呈現台南一年四季精彩多元信仰文化，搭配「宮廟博物館」認證申請制度，期逐步實踐城市宮廟博物館願景，推廣台南傳統藝術之美。

文資處新聞稿表示，「天公作美」特展即日起於台灣首廟天壇免費參觀，邀請民眾親臨現場欣賞潘春源家族三代、施天福家族二代及葉進祿等名師之作，以「求籤解工藝」方式，感受「在廟裡看展」別開生面觀展體驗。

特展期間參觀者每天可於展場中擲聖茭兌換限量天壇香火袋，另還有象徵「宮廟博物館」標章的麒麟擴香石供兌換，兌換方式將公布「宮廟博物館」網站。

為推廣「宮廟博物館」認證制度，文資處10月份溪南、溪北各辦理1場說明會，歡迎有興趣台南廟宇鎖定「宮廟博物館」網站及文資處臉書最新消息。台南「宮廟博物館」https://tmach-culture.tainan.gov.tw/templemuseums

博物館 台南市長

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