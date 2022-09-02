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軒嵐諾颱風逼近 南部各水庫期待大雨蓄水以蓄滿為目標
中央氣象局發布「軒嵐諾」海上颱風警報，外圍環流影響南部區域；水利署南區水資源局期望颱風能為集水區帶來豪雨，南部各水庫蓄水以蓄滿為目標。南水局表示，已要求所轄各水庫管理中心加強整備，確認各項防颱設施正常並隨時關注颱風動態。
南水局表示，各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作「都已完成並確認其運作正常」。針對颱風可能造成水源濁度升高事件，已訂妥供水應變措施，除請自來水公司將清水及配水池等蓄滿外，並運用南化高屏聯通管、伏流水及水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。
南水局轄管曾文水庫、阿公店水庫及牡丹水庫今日11時有效蓄水量分別為2億5023萬立方公尺(蓄水率49.11%)、453萬立方公尺(蓄水率29.65%)及1823萬立方公尺(蓄水率68.74%)，三水庫仍有相當多的蓄洪空間。
南水局表示，將在水庫全力蓄水，並以安全狀況下蓄滿為目標，呼籲民眾掌握颱風動態，並隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，遠離河床確保安全。
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