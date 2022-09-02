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嘉縣動保園區啟用 可容納210隻犬貓

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣府耗資近億將民雄流浪犬貓收容所，改建成動物保護教育園區今天啟用，可容納210隻犬貓，提供充分活動空間及醫療照護。

中央補助嘉義縣新台幣9000多萬元興建多功能動物保護教育園區，今天落成啟用，農委會副主委黃金城、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文等人參與啟用典禮，並參觀園區設施。

黃金城致詞說，此處從收容、醫療、照顧到領養整個流程相當完備，是全國數一數二的動保教育園區，內部軟體建構完成，這裡就成為台灣最重要的收容處所。

黃金城說，自己是獸醫師以專業的視角看這座動保園區，是非常符合動物的需求，如果各縣市比照嘉義縣興建專業的收容園區，做好領養措施，台灣的動保就能達到歐美的水平。

翁章梁接受媒體聯訪表示，動物保護園區經過7次流標、2年的興建終於完成，之前嘉義縣都缺少一個夠標準的收容場所，在動保園區啟用後，嘉義縣的動保將邁入新的時代與階段，希望大家來此認養毛小孩。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，動保園區基地約3000平方公尺為3樓建築，總樓地板面積約2318平方公尺，提供40間犬舍及2間貓舍，可容納約210隻犬貓。

另外，主體建物利用屋頂斜角交錯規畫與中央通道的上升氣流，有效增加動物舍的換氣量；搭配半開放犬舍設計，提供犬隻充分的活動空間及適當日照，有效改善以往昏暗、擁擠悶臭狀況。

林珮如強調，園區規畫專屬醫療區，包括手術室、醫療檢查室、加護病房、隔離檢疫區，並購置手術無影燈、輸液電子幫浦、血球與生化分析儀、手術電刀、診療及手術器械車等設備，由於救援動物常為車禍案件，因此增設X光室，對動物提供全方位醫療。

嘉義 手術 獸醫師

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