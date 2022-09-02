歷7次流標、2年興建完成 嘉義動物保護教育園區今啟用

歷經7次流標與2年興建的嘉義縣動物保護教育園區今天啟用，將原髒亂的鐵皮屋收容所徹底改建成物多功能動保園區，農委會副主委黃金城表示，觀察園區環境架構後，跟早期有很大的改善，很符合動物收容的標準。

嘉義縣長翁章梁、農委會副主委黃金城、立委陳明文等各界人士，今天共同出席園區啟用典禮，期盼新的空間與人員編制能為嘉義的流浪動物收容帶來新氣象，妥善照顧毛孩，為動物保護盡一份心力。

農委會副主委黃金城今天特地南下參加啟用時表示，全國改善動物收容問題的共20個縣市，嘉義縣民雄是第29座，因爲自己本身是獸醫師，今天觀察環境架構後，發現跟早期的改建有非常大的改善，此處很符合動物收容的標準。

民雄動物保護教育園區為多功能的，有生命教育、專業診療、舒適收容、節能減碳等「四大功能」，縣府爭取改建並獲中央支持，總經費9130萬元，基地約3000平方公尺，規畫3樓，總面積約2318平方公尺，提供40間犬舍及2間貓舍 ，可容納210隻犬貓。

主體建物運用屋頂斜角交錯規劃與中央通道的上升氣流，有效增加動物舍的換氣量，搭配半開放犬舍設計，提供犬隻充分的活動空間及適當日照，來改善以往昏暗、擁擠悶臭狀況。

「毛小孩是自己的小孩，不能拋棄牠」縣長翁章梁表示，縣府將成立寵物管理課，負起毛小孩從出生至死亡各階段，全面照顧完善動物保護相關工作；立委陳明文表示，想養貓狗的民眾可以到這裡來領養，且領養絕對不能棄養，現今動物保護觀念已在社會成為主流的意見。

民雄鄉長何嘉恒說，團隊經到澎湖、高雄及台中等收容所參觀討論，終於將此處改建成五星級的動物教育保護園區，勢必將成為台灣動物收容所的示範園區。

家畜所長林珮如表示，家畜所派出獸醫師醫療團進駐，在園區規畫專屬醫療區，包括手術室、醫療檢查室、加護病房、隔離檢疫區，並購置手術無影燈、輸液電子幫浦、血球與生化分析儀、手術電刀、診療及手術器械車等設備，由於救援動物常為車禍案件，因此增設X光室，對動物提供全方位醫療。