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歷7次流標、2年興建完成 嘉義動物保護教育園區今啟用

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁、農委會副主委黃金城、立委陳明文等各界人士，今天共同出席園區啟用典禮，期盼新的空間與人員編制能為嘉義的流浪動物收容帶來新氣象。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁、農委會副主委黃金城、立委陳明文等各界人士，今天共同出席園區啟用典禮，期盼新的空間與人員編制能為嘉義的流浪動物收容帶來新氣象。記者呂慧瑜／攝影

歷經7次流標與2年興建的嘉義縣動物保護教育園區今天啟用，將原髒亂的鐵皮屋收容所徹底改建成物多功能動保園區，農委會副主委黃金城表示，觀察園區環境架構後，跟早期有很大的改善，很符合動物收容的標準。

嘉義縣長翁章梁、農委會副主委黃金城、立委陳明文等各界人士，今天共同出席園區啟用典禮，期盼新的空間與人員編制能為嘉義的流浪動物收容帶來新氣象，妥善照顧毛孩，為動物保護盡一份心力。

農委會副主委黃金城今天特地南下參加啟用時表示，全國改善動物收容問題的共20個縣市，嘉義縣民雄是第29座，因爲自己本身是獸醫師，今天觀察環境架構後，發現跟早期的改建有非常大的改善，此處很符合動物收容的標準。

民雄動物保護教育園區為多功能的，有生命教育、專業診療、舒適收容、節能減碳等「四大功能」，縣府爭取改建並獲中央支持，總經費9130萬元，基地約3000平方公尺，規畫3樓，總面積約2318平方公尺，提供40間犬舍及2間貓舍 ，可容納210隻犬貓。

主體建物運用屋頂斜角交錯規劃與中央通道的上升氣流，有效增加動物舍的換氣量，搭配半開放犬舍設計，提供犬隻充分的活動空間及適當日照，來改善以往昏暗、擁擠悶臭狀況。

「毛小孩是自己的小孩，不能拋棄牠」縣長翁章梁表示，縣府將成立寵物管理課，負起毛小孩從出生至死亡各階段，全面照顧完善動物保護相關工作；立委陳明文表示，想養貓狗的民眾可以到這裡來領養，且領養絕對不能棄養，現今動物保護觀念已在社會成為主流的意見。

民雄鄉長何嘉恒說，團隊經到澎湖、高雄及台中等收容所參觀討論，終於將此處改建成五星級的動物教育保護園區，勢必將成為台灣動物收容所的示範園區。

家畜所長林珮如表示，家畜所派出獸醫師醫療團進駐，在園區規畫專屬醫療區，包括手術室、醫療檢查室、加護病房、隔離檢疫區，並購置手術無影燈、輸液電子幫浦、血球與生化分析儀、手術電刀、診療及手術器械車等設備，由於救援動物常為車禍案件，因此增設X光室，對動物提供全方位醫療。

推廣認養及教育宣導，家畜所設置貓屋、毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室，所長林珮如說，未來將成立寵物管理課及動物保護管制隊擴編，新增管制車、救援車並推動終領養專案，軟硬體與人力編制一次到位。

嘉義縣動物保護教育園區今天啟用，將原髒亂的鐵皮屋收容所徹底改建成物多功能動保園區。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣動物保護教育園區今天啟用，將原髒亂的鐵皮屋收容所徹底改建成物多功能動保園區。記者呂慧瑜／攝影
農委會副主委黃金城今天特別南下觀察嘉義縣動物保護教育園區的環境架構表示，跟早期有很大的改善，很符合動物收容的標準。記者呂慧瑜／攝影
農委會副主委黃金城今天特別南下觀察嘉義縣動物保護教育園區的環境架構表示，跟早期有很大的改善，很符合動物收容的標準。記者呂慧瑜／攝影

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