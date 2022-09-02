永康淹水竟是下水道建築廢棄物阻塞 黃偉哲痛斥：無良

台南永康是台南市人口數最多行政區，淹水卻成地方夢魘，議員今在議會質詢時8月份在中正路高速公路涵洞一周淹水3次，造成歐洲世界社區及工業區苦不堪言，還有永大路三段淹水竟是雨水下水道推滿雜物，不要每次淹水都推給瞬間雨量太大，水溝巡檢根本未落實，颱風又要來大家挫咧等。

市長黃偉哲表示，對於許多建商進行二次施工，並將施工廢料及水泥投入溝渠造成阻塞還無人檢舉感到氣憤，他很願意將這些無良商人繩之以法。

水利局表示，永康區永大路3段因8月2日、7日下雨就造成永大路三段中龍埔街及自強路大淹水，永大路三段與龍埔街口已於8月10日增設溝蓋清掃孔，逐步排除淹水原因後發現連通管因阻塞影響雨水排入箱涵，已於當日將影響水流物排除。

永大路三段與自強路口部分，水利局派員縱走箱涵勘查龍埔街至自強路約40公尺處無連通管接入箱涵，將在自強路段增設連通管，加速測溝水流排入箱涵，預計9月6日下午邀集管線單位釐清管線位置後，辦理增設連通管事宜。

水利局長韓榮華也說，水利局目前在做下水道巡檢，也和環保局一起來配合道路側溝的清理，環保局在龍埔街與永大路口發現堵塞後也積極辦理清理；另外在箱涵的部分，水利局也會負責檢視和清理。永大路經過這一次的整理後，在最近8月中下旬的強降雨部分，排水狀況也獲得很大的改善。

對於永康中正路高速公路涵洞下，下雨造成中正工業區有積水的情形，水利局也在中正路高速公路涵洞下東側部分完成集水井，配合相關的抽水機組的設立，相信這次颱風降雨，對於該地區排水有很大的幫助，未來也規劃在高速一街配合道路開闢佈設箱涵改善區域淹水問題。