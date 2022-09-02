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淨空老和尚圓寂荼毗大典明天登場 預估2千信眾送別
淨宗一代尊宿淨空老和尚圓寂荼毗大典預定明天登場，預計有來自各地信眾約2千名到場送別，台南市長黃偉哲也將到場表彰淨空老和尚為榮譽市民外，前立法院長王金平、台南市長參選人謝龍介等人與會，祭儀結束後將移靈至白河大仙寺荼毗，再回到極樂寺安奉舍利。
淨空老和尚信眾遍布五大洲，全球各地淨宗學會布置靈堂，供信眾追思、助念，且完成等身大小的淨空老和尚雕像，連日來，來自各地的信眾進入極樂寺會場助念，看到栩栩如生雕像也紛紛雙手合十鞠躬，表達追思之意。
極樂寺台南市淨宗學會常務理事王進文說，淨空老和尚圓寂荼毗大典，清晨6時30分在極樂寺就定位，預計7時叩21響鐘集眾，祭儀自7時20分起至8時30分追思、祭拜，預定9時10分起龕，禮車出發，前往白河大仙寺，11時至下午1時30分荼毗讚頌，預計下午4時30分在極樂寺安奉舍利。
而這場圓寂荼毗大典被定位家祭活動，極樂寺也預定9月22日台北林口體育館舉行讚頌大典，則被定位公祭活動。
據統計，淨空老和尚圓寂荼毗大典計有來自各地信眾約2千名到場送別，寺方也協調警方等維持交通秩序，確保活動順利圓滿。
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