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永康焚化爐排放世紀之毒？ 台南環保局：戴奧辛800度就氣化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林阳乙在議會質詢質疑永康焚化爐是否排放戴奧辛為害健康。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林阳乙在議會質詢質疑永康焚化爐是否排放戴奧辛為害健康。記者吳淑玲／攝影

台南市議員林阳乙今在議會質疑永康焚化爐排放戴奧辛？每逢星期五至星期日夜間都有臭味飄散，甚至鄰近住戶每年所領的回饋金僅有300元，都需要市府後續能調整。環保局長謝世傑說，永康區焚化爐沒有戴奧辛問題，因為戴奧辛在高溫800度時就會氣化，但焚燒垃圾的溫度高達1400度到1500度，絕不會有戴奧辛。

林阳乙質詢說，他過去所提的多項永康區市政建設問題，目前還未解決的項目。其中，他質疑永康焚化爐附近晚上常有異味，他與地方里長、社區於假日晚上出來巡查，也沒有發現有工廠在加班，懷疑是焚化爐排放的。

謝世傑說，關於焚化爐味道問題，都有派員到當地進行地毯式搜尋，至少稽查3次，但都沒發現有異狀。未來也會加強稽查，至於焚化爐的操作也會要求操作廠商要注意。

環保局說明，鄰近焚化廠工廠可疑汙染源共25家，分別為飼料製造業(飼料味)、金屬表面處理(電鍍)業(酸味)等，去年至今年8月18日稽巡查83次，另永康化廠近3年陳情數為5次稽巡查5次，稽查測、自行定期測及連續自動監測,檢測結果均符合規定，也拜訪里長確認民眾反映異味均為豬屎味道，規畫排定專家輔導及專案稽查。

連任二屆的市議員林阳乙，將交棒其子林冠維出馬代征。今天在市政總質詢上，他自詡是畢業典禮，會後他並與黃偉哲及所有官員合拍畢業照。對於以往關注未解決的市政建設問題，包括縣市合併前所興建的忠孝運動公園，迄今仍無廁所，市長黃偉哲承諾會責成各局處協助解決。

不連任的台南市議員林阳乙（前排左六）今天議會總質詢後邀市長黃偉哲和局處長拍「畢業照」。記者吳淑玲／攝影
不連任的台南市議員林阳乙（前排左六）今天議會總質詢後邀市長黃偉哲和局處長拍「畢業照」。記者吳淑玲／攝影

焚化爐 戴奧辛 飼料

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