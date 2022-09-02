永康焚化爐排放世紀之毒？ 台南環保局：戴奧辛800度就氣化

台南市議員林阳乙今在議會質疑永康焚化爐排放戴奧辛？每逢星期五至星期日夜間都有臭味飄散，甚至鄰近住戶每年所領的回饋金僅有300元，都需要市府後續能調整。環保局長謝世傑說，永康區焚化爐沒有戴奧辛問題，因為戴奧辛在高溫800度時就會氣化，但焚燒垃圾的溫度高達1400度到1500度，絕不會有戴奧辛。

林阳乙質詢說，他過去所提的多項永康區市政建設問題，目前還未解決的項目。其中，他質疑永康焚化爐附近晚上常有異味，他與地方里長、社區於假日晚上出來巡查，也沒有發現有工廠在加班，懷疑是焚化爐排放的。

謝世傑說，關於焚化爐味道問題，都有派員到當地進行地毯式搜尋，至少稽查3次，但都沒發現有異狀。未來也會加強稽查，至於焚化爐的操作也會要求操作廠商要注意。

環保局說明，鄰近焚化廠工廠可疑汙染源共25家，分別為飼料製造業(飼料味)、金屬表面處理(電鍍)業(酸味)等，去年至今年8月18日稽巡查83次，另永康化廠近3年陳情數為5次稽巡查5次，稽查測、自行定期測及連續自動監測,檢測結果均符合規定，也拜訪里長確認民眾反映異味均為豬屎味道，規畫排定專家輔導及專案稽查。