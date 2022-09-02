軒嵐諾擦邊 嘉市刮強風 2處路樹倒、議員布條險被吹落

颱風軒嵐諾接近台灣，引發各地刮起強風，嘉義市昨晚、今天各有傳出路樹倒塌，清潔隊立即到場清除；市議員孫貫志的布條還不敵強風，在大樓外牆上搖搖欲墜，他表示，上午已請人前往固定住，不會掉落，安全上沒問題。

市府清潔隊表示，昨晚8點多獲報，林森西路、成仁街口的人行道樹木倒塌，隨即派人前往清除；今上午8點多另接獲世賢路、海口寮路口的快車道，也有路樹倒臥，也已經處理完畢，兩起事件都沒有人車受害。

議員孫貫志的選舉布條掛在文化路靠近中央廣場附近的大樓，也遭風吹落一邊，只剩一半掛在上面，民眾看得有些緊張，孫說，接獲通知後立刻請人去固定，已處理完畢。