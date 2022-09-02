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淨空老和尚圓寂荼毗大典3日台南安平登場 周邊管制改道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市交通局表示，3、4日在市區有多場宮廟繞境及健走等活動，預計將有大量車潮、人潮，請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省行車時間。

交通局說，包括上淨下空老和尚圓寂荼毗大典活動舉行地點在台南市安平區極樂寺，周邊道路如華平路及健康路三段將自9月1日12時起依現場情況分段執行交通管制，1日是健康路的小巷，2日是華平路、3日是健康路段，從1日起極樂寺周邊道路就陸續會有管制，提醒欲前往安平區的民眾，可多利用永華路以避開交通管制路段。

另本周中西區、南區及北區有多場宮廟遶境活動，屆時將影響西門路、南門路及忠義路等，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路(台1線)，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局長王銘德表示，活動期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

台南市交通局提醒周末市區包括有多場活動，請用路人多注意路況 避開尖峰時段塞車。圖／台南市交通局提供
台南市交通局提醒周末市區包括有多場活動，請用路人多注意路況 避開尖峰時段塞車。圖／台南市交通局提供

警察 遶境

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