嘉義市這透天厝大溪厝園區獲建築園冶獎 都由他推動

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
2022年建築園冶獎，嘉義市共獲4獎項。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供
2022年建築園冶獎，嘉義市共獲4獎項。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供

2022年建築園冶獎得獎名單公布，嘉義市華御建設推出「無想」透天別墅，獲透天建築景觀類獎項、市府環保局「大溪厝水環境教育園區」及文化局「實驗木場」獲公共建築景觀獎、後驛社區將才工場社區共創基地獲社區文化景觀營造類；市長黃敏惠說，感謝民間力量對環境美化的幫助。

黃敏惠表示，嘉市2011年起響應參加高雄建築經營協會推動的建築園冶獎，公、私部門獲獎作品，累積已47件，今年2件獲獎作品，無想透天別墅、大溪厝水環境教育園區，都由華御建設公司董事長、大溪社區發展協會理事長邵祈誠所推動，民間力量無窮，讓嘉市建築、社區文化景觀不一樣。

邵祈誠說，認識建築園冶獎的人卻不多，「園冶」為中國明朝有關園林造景的書籍，也是世界造園學最早且有系統的專著，此獎取「園冶」之名，是鼓勵建築業界興建具特色建築產品，喚起業界重視建築景觀設計，嘉市這次一舉囊括4獎，應大力宣傳，讓更多人知道獎項的意義，以及社區營造、建築界的努力。

據指出，建築園冶獎今年延續以往以綠建築，打造永續環境，以追本溯源．園宇宙為主軸；園冶獎創辦至今已27年。

嘉市長黃敏惠（左一）、市議長莊豐安（右一）恭賀獲建築園冶獎的邵祈誠（右二）。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供
嘉市長黃敏惠（左一）、市議長莊豐安（右一）恭賀獲建築園冶獎的邵祈誠（右二）。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供
2022年建築園冶獎，嘉義市共獲4獎項。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供
2022年建築園冶獎，嘉義市共獲4獎項。圖／大溪社區發展協會理事長邵祈誠提供

綠建築 透天 黃敏惠

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