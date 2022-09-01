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嘉市自來水「汽油味」補償 範圍擴大為西區這5個里
嘉義市區西區上月24日晚間不少住戶察覺自來水有「汽油味」，自來水公司確認是華興橋的水管橋因流速小積水產生異味，後續水公司公布賠償方案為，湖邊里、新厝里、保生里、北新里，減免每戶2度用水量，市府消保官今邀集討論詳細的後續處理方式，宣布補償範圍新增保安里。
市府表示，事件範圍內的用戶，可以考量是否接受自來水公司提出的補償方案，於下一期帳單扣抵，如果用戶認為損失更大，仍可提出相關事證、資料，直接向水公司申請個案賠償，或向市府消費者服務中心申請消費爭議申訴，線上申訴網址https://www.cpc.ey.gov.tw，消保官會依個案召開協調會議。對相關程序有疑義，可撥市府消費者服務專線1950。
市府今與自來水公司、湖邊里、新厝里、保生里、北新里、保安里開會，今晚公布5點結論，內容如下：
一、自來水公司表示補償用戶的部分，仍是每戶2度用水量，其係依據嘉義地區每戶每月平均用水量16度，補償每戶4天的用水量。
二、本次事件範圍再納入保安里全部用戶。
三、自來水公司應與嘉義市政府建立聯繫窗口，若再有突發事件，可即時聯繫處理，馬上通知用戶知悉。
四、自來水公司應依各里里長需求，派員再次分點抽驗水質，並確實公布結果。
五、如有營業損失等用戶，可提供相關書面事證資料，直接向自來水公司提出申請，將個案協商處理，專責聯繫窗口電話：05-2252670分機242。
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