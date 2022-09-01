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國3古坑服務區今起擴建 主打女性客群設專屬梳妝區
國道3號古坑休息站將斥資1.6億元改建，營運廠商南仁湖企業定位女性服務，加強對女性的貼心服務，以時尚花漾、寵愛女性、音樂饗宴主題打造國道新地標，明年6月完工。
南仁湖表示，全新商場面積將擴大，服務更多旅次，改裝期間原室內賣場淨空，今天起施工，戶外廣場會興建臨時賣場，提供服務台、ETC、超商、輕熟食餐飲、伴手禮、百貨等服務。
據高公局市調分析，國道3號行車目的以旅遊為主，全球性旅遊網調查顯示，女性規畫旅遊行程的主導權多於男性3倍，因此新區以服務女性客群為主。
南仁湖表示，未來進駐品牌兼具國際性及在地性，以花的語彙打造用餐區、智慧科技沉浸體驗，還有15處打卡亮點，更提供女性用路人專屬梳妝與休息空間，備有dyson吹風機、OSIM舒壓按摩椅等設施，再造升級的貼心服務。
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