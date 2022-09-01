嘉市光織影舞展 將推半小時1場的Disco派對光影秀

嘉義市北香湖公園舉辦「光織影舞展」到11日，其中3萬6千顆LED燈立體矩陣屏幕的「宇宙之巔」每晚都有光影表演，明天起展期倒數10天，會變幻推出「Disco派對主題」光影秀，且不分平假日加碼每30分鐘1場，搭配全新視聽覺效果，市府表示，會嗨翻北香湖，為光織影舞再掀另波高潮。

市長黃敏惠說，宇宙之巔是這次8大展區中量體最大的作品，約3萬6千顆LED燈，組成面寬30公尺、深度10公尺、高度6公尺的全台最大LED立體矩陣屏幕，新推出Disco派對主題光影秀，則將Disco舞曲的靈魂融入光影變化中，結合光影與音樂的雙重饗宴，讓遊客近距離感受光影節奏跳動的多重感官刺激，是前所未有觀展型態。

光織影舞展主題為元宇宙旅遊故事，規畫8大展區光影藝術作品，營造未來科幻世界的聲光饗宴，其中「新月漫遊」作品，以最大規模的太陽能燈展示（Largest display of solar lanterns）刷新高懸3年的金氏世界紀錄稱號。

光織影舞展到11日結束，市府將於10日晚間8點舉行閉幕光影秀，目前「銀河星鑽」、「宇宙之巔」作品每晚都有定時光影秀，平日每小時1場，假日每半小時1場。