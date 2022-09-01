聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市光織影舞展 將推半小時1場的Disco派對光影秀
嘉義市北香湖公園舉辦「光織影舞展」到11日，其中3萬6千顆LED燈立體矩陣屏幕的「宇宙之巔」每晚都有光影表演，明天起展期倒數10天，會變幻推出「Disco派對主題」光影秀，且不分平假日加碼每30分鐘1場，搭配全新視聽覺效果，市府表示，會嗨翻北香湖，為光織影舞再掀另波高潮。
市長黃敏惠說，宇宙之巔是這次8大展區中量體最大的作品，約3萬6千顆LED燈，組成面寬30公尺、深度10公尺、高度6公尺的全台最大LED立體矩陣屏幕，新推出Disco派對主題光影秀，則將Disco舞曲的靈魂融入光影變化中，結合光影與音樂的雙重饗宴，讓遊客近距離感受光影節奏跳動的多重感官刺激，是前所未有觀展型態。
光織影舞展主題為元宇宙旅遊故事，規畫8大展區光影藝術作品，營造未來科幻世界的聲光饗宴，其中「新月漫遊」作品，以最大規模的太陽能燈展示（Largest display of solar lanterns）刷新高懸3年的金氏世界紀錄稱號。
光織影舞展到11日結束，市府將於10日晚間8點舉行閉幕光影秀，目前「銀河星鑽」、「宇宙之巔」作品每晚都有定時光影秀，平日每小時1場，假日每半小時1場。
市府提醒，新月漫遊、宇宙之巔兩個展區有人數上限管制，請遊客按照現場指示排隊觀賞。詳細活動免費交通接駁、最新活動資訊等，可於活動官方網站https://reurl.cc/KbZXej或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁https://reurl.cc/8oQ5vR查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言