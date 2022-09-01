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台南新化信義路市場淹水 市府爭取4千萬元啟動分洪工程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林志聰今天在議會質詢新化信義路市場一帶淹水要求盡快解決。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志聰今天在議會質詢新化信義路市場一帶淹水要求盡快解決。記者吳淑玲／攝影

台南市議員林志聰今天關切新化區信義路市場周邊淹水問題，水利局表示，市長黃偉哲爭取營建署前瞻建設計畫經費4000萬元，辦理「台南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程」。工程預計今年10月完成設計，年底上網發包，2024年汛期前完工，將可有效改善新化區信義路一帶積水情形。

水利局表示，依據規畫報告調查結果，新化區信義路雨水下水道因集水面積過大，導致雨水下水道無法負荷造成信義路一帶積水。市府2年完成雨水下水道重新檢討，並規畫辦理C幹線分洪工程，以加速改善信義路積水情形。

水利局說，分洪工程目前已爭取營建署前瞻建設計畫經費補助4000萬元，規畫沿農田水利署南幹支線旁步道設置尺寸2公尺乘1.5公尺、長度375公尺之分洪箱涵；工程預計今10月底完成設計，年底上網發包，113年汛期前完工，應可有效改善當地積水情形。

水利局強調，今年8月29日新化強降雨造成信義路積水，雖然20分鐘內即退水，水利局及新化區公所也立即派員檢視信義路雨水下水道及側溝連通管之狀況，如有淤積或堵塞的情形也將立即排除，以確保水路暢通無虞。

黃偉哲強調，他上任後一向將治水工作視為施政要務，改善淹水不分大小，無論是整體河川整治或是市區內的雨水下水道，都要求市府團隊務必秉持著「治水沒有最好、只有更好」的態度，持續努力保障民眾生命財產免受到積淹水威脅。

台南市府爭取前瞻建設計畫4千萬元辦理「台南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程」。圖／台南市水利局提供
台南市府爭取前瞻建設計畫4千萬元辦理「台南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程」。圖／台南市水利局提供
台南市議員林志聰今天在議會質詢新化信義路市場一帶淹水要求盡快解決。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林志聰今天在議會質詢新化信義路市場一帶淹水要求盡快解決。記者吳淑玲／攝影

雨水 水利局

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