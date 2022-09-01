台南新化信義路市場淹水 市府爭取4千萬元啟動分洪工程

台南市議員林志聰今天關切新化區信義路市場周邊淹水問題，水利局表示，市長黃偉哲爭取營建署前瞻建設計畫經費4000萬元，辦理「台南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程」。工程預計今年10月完成設計，年底上網發包，2024年汛期前完工，將可有效改善新化區信義路一帶積水情形。

水利局表示，依據規畫報告調查結果，新化區信義路雨水下水道因集水面積過大，導致雨水下水道無法負荷造成信義路一帶積水。市府2年完成雨水下水道重新檢討，並規畫辦理C幹線分洪工程，以加速改善信義路積水情形。

水利局說，分洪工程目前已爭取營建署前瞻建設計畫經費補助4000萬元，規畫沿農田水利署南幹支線旁步道設置尺寸2公尺乘1.5公尺、長度375公尺之分洪箱涵；工程預計今10月底完成設計，年底上網發包，113年汛期前完工，應可有效改善當地積水情形。

水利局強調，今年8月29日新化強降雨造成信義路積水，雖然20分鐘內即退水，水利局及新化區公所也立即派員檢視信義路雨水下水道及側溝連通管之狀況，如有淤積或堵塞的情形也將立即排除，以確保水路暢通無虞。