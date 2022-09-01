國寶級神工！雲林14傳藝大師 齊展50經典之作

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會邀集文化部「人間國寶」洪平順，及陳明洲、顏三泰、丁宗華等13位文化資產保存者，今起至9月11日在縣府文化觀光處舉辦「2022雲林縣傳統工藝展覽-雲傳藝饗」聯展，展出50件傳統工藝作品，縣長張麗善為展覽揭幕，邀民眾把握機會觀賞。

張麗善說，雲林除是農業大縣，文化底蘊也很深厚，孕育多位國寶級藝師，此次聯展囊括粧佛、剪黏、彩繪、木雕、木結構、大燈飾、錫器等傳統工藝，還能近距離欣賞到白鶴獅陣、龍鳳獅陣及藝閣。

傳統建築彩繪工藝師洪平順出身水林鄉，2018年登錄文化部人間國寶，他曾彩繪廣告看板、布袋戲佈景，其擅長的畫、妝、油等技藝也先後獲大甲鎮瀾宮、蕃薯厝順天宮及西螺福興宮等香火鼎盛廟宇主持彩繪。

去年由縣府登錄文化資產「粧佛」保存者丁宗華，出身農家子弟，40年多年前踏入木雕領域，數十年如一日，每天「與木為伍」，其神像雕刻手法精湛，無師自通鑽研的彩繪、粉線雕等技藝也極為非凡。

神佛雕塑藝師、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲被譽為「神佛造型師」，他說自己小時不愛念書，只愛畫畫，打定主意要拜師學藝，國中只讀半學期便停學，甚至離鄉背井到萬華龍山寺當學徒，興趣加上天賦，練就美感形塑與立體比例技藝。

出身藝閣之家的顏三泰，擅長以民間傳說、英雄演義等故事主題設計花車，從木雕、彩繪、燈光、機關、花飾到花車上演出的兒童服裝、道具等，全出自他統籌之手，呈現宗教祭典中，極具草根性與故事性的行動藝術。