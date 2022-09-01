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國寶級神工！雲林14傳藝大師 齊展50經典之作

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
文化部「人間國寶」洪平順，及陳明洲、顏三泰、丁宗華等13位文化資產保存者，今起至9月11日在雲林縣政府文化觀光處舉辦「2022雲林縣傳統工藝展覽-雲傳藝饗」聯展。圖／雲林縣政府提供
文化部「人間國寶」洪平順，及陳明洲、顏三泰、丁宗華等13位文化資產保存者，今起至9月11日在雲林縣政府文化觀光處舉辦「2022雲林縣傳統工藝展覽-雲傳藝饗」聯展。圖／雲林縣政府提供

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會邀集文化部「人間國寶」洪平順，及陳明洲、顏三泰、丁宗華等13位文化資產保存者，今起至9月11日在縣府文化觀光處舉辦「2022雲林縣傳統工藝展覽-雲傳藝饗」聯展，展出50件傳統工藝作品，縣長張麗善為展覽揭幕，邀民眾把握機會觀賞。

張麗善說，雲林除是農業大縣，文化底蘊也很深厚，孕育多位國寶級藝師，此次聯展囊括粧佛、剪黏、彩繪、木雕、木結構、大燈飾、錫器等傳統工藝，還能近距離欣賞到白鶴獅陣、龍鳳獅陣及藝閣。

傳統建築彩繪工藝師洪平順出身水林鄉，2018年登錄文化部人間國寶，他曾彩繪廣告看板、布袋戲佈景，其擅長的畫、妝、油等技藝也先後獲大甲鎮瀾宮、蕃薯厝順天宮及西螺福興宮等香火鼎盛廟宇主持彩繪。

去年由縣府登錄文化資產「粧佛」保存者丁宗華，出身農家子弟，40年多年前踏入木雕領域，數十年如一日，每天「與木為伍」，其神像雕刻手法精湛，無師自通鑽研的彩繪、粉線雕等技藝也極為非凡。

神佛雕塑藝師、雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲被譽為「神佛造型師」，他說自己小時不愛念書，只愛畫畫，打定主意要拜師學藝，國中只讀半學期便停學，甚至離鄉背井到萬華龍山寺當學徒，興趣加上天賦，練就美感形塑與立體比例技藝。

出身藝閣之家的顏三泰，擅長以民間傳說、英雄演義等故事主題設計花車，從木雕、彩繪、燈光、機關、花飾到花車上演出的兒童服裝、道具等，全出自他統籌之手，呈現宗教祭典中，極具草根性與故事性的行動藝術。

陳明洲說，藝師創作展現的不僅是創作者對於傳統工藝的熱愛、執著與堅持，更是個人生命力的極致展現，近年縣府積極推動傳統工藝保存與活化，以展覽、傳習及打造藝文聚落等方式，吸引更多民眾欣賞傳統工藝獨特之美，邀請民眾觀展，親臨享受這場別具意義的傳統工藝饗宴。

雲林縣政府文化資產「龍獅製作技術」保存者吳登興展示「獅頭」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產「龍獅製作技術」保存者吳登興展示「獅頭」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲（右）今與13位傳統工藝師舉辦聯展，縣長張麗善（左）頒發感謝狀向其致敬。圖／雲林縣政府提供
雲林縣傳統工藝文創產業發展協會理事長陳明洲（右）今與13位傳統工藝師舉辦聯展，縣長張麗善（左）頒發感謝狀向其致敬。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產保存者林聰賢的燈籠工藝作品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產保存者林聰賢的燈籠工藝作品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會於聯展中展出「白鶴獅陣」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會於聯展中展出「白鶴獅陣」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產「粧佛」保存者丁宗華的作品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產「粧佛」保存者丁宗華的作品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產「粧佛」保存者林朝金的作品。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產「粧佛」保存者林朝金的作品。圖／雲林縣政府提供
文化部「人間國寶」洪平順傳統彩繪之作。圖／雲林縣政府提供
文化部「人間國寶」洪平順傳統彩繪之作。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產保存者顏三泰的行動藝術之作「藝閣」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化資產保存者顏三泰的行動藝術之作「藝閣」。圖／雲林縣政府提供

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