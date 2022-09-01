提升在地就醫便利性 南市醫左鎮中醫巡迴醫療

台南市立醫院今天起每周四上午9點至12點於左鎮區光和里活動中心設置中醫門診，便利偏遠長輩就醫，當地及鄰近社區里民多加利用。

市立醫院說，左鎮區65歲以上人口有1331人(佔比30%)，老年人口比例全市最高，山區地形與較偏遠，致使長者出門就醫不便，為此推動上述中醫門診。

市立醫院院長蔡良敏表示，許多偏鄉地區因人口老化與外出就醫不便，錯失就醫良機，醫院4月至大內區開設內科與骨科門診，9月起也在左鎮區光和里開設中醫門診，服務在地民眾，感謝左鎮區公所提供光和里活動中心場地，讓大家一起服務在地長輩，照護他們的健康。

中醫部主任張烱宏表示，長輩們常見病症可能有失眠、筋骨酸痛及一些常見慢性疾病，藉由中醫調理針灸以及服藥都能改善。9月起由他帶領中醫部醫師，一起服務左鎮區的民眾，照顧長者晚年健康，減少舟車勞頓的時間，在地就能獲得醫療照護服務及處置。