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朴子市選舉大型看板倒下壓損轎車 選舉廣告無專法難管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治嘉義長庚醫院附近，朴子市長參選人涂建軒的大型競選看板，突然倒下，壓損停放轎車，有網友拍下照片。貼到在地臉書社群「朴子民意觀察站」。圖／取自朴子民意觀察站
嘉義縣治嘉義長庚醫院附近，朴子市長參選人涂建軒的大型競選看板，突然倒下，壓損停放轎車，有網友拍下照片。貼到在地臉書社群「朴子民意觀察站」。圖／取自朴子民意觀察站

嘉義縣五合一選戰登場，競選看板廣告物增多，由各相關主管機關依法管理，下午縣治嘉義長庚醫院附近，朴子市長參選人涂建軒的大型競選看板，突然倒下，壓損停放轎車，有網友拍下照片。貼到在地臉書社群「朴子民意觀察站」，引發網友對於競選廣告管理討論。

涂建軒說，已請人清理倒下的競選看板，與車主和解，會巡視其他看板安全，避免意外。縣府建設處說，未接獲民眾反映，建設處管理道路看板廣告物，未設道路地區大型廣告物，由權責機關管理。縣府經發處受理大型看板廣告物雜項建照申請核發。

環保局及鄉鎮市公所依廢清法，管理路燈上的布條、旗桿等競選廣告物，選舉至今少見競選布條，從8月22日到8月26日，全縣共計拆除違規廣告473張 (含選舉立牌4張)，累計拆除違規廣告2015張 (含選舉廣告186張)。

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