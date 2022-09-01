嘉市藏2種經濟價值樹木破千棵 議員籲科技化管理防遭偷砍

阿里山不時傳山老鼠偷砍林木，嘉義公園幾年前龍柏樹被偷砍，市區也隱藏值錢樹木，議員建議，高經濟樹種應植晶片或GPS定位管理；市府指出，較有經濟價值如桃花心木1070棵、印度紫檀1927棵，未來統計上做圖像化。有研究人員認為，先加強巡視，減少路樹倒塌風險。

據了解，木材能加工做成家具、藝品等有經濟價值，包括龍柏、桃花心木、印度紫檀，在市區都常見，市府統計，道路的大葉桃花心木1070棵、印度紫檀1927棵，各個公園內大葉桃花心木379棵、台灣櫸105棵、龍柏83棵。

多年前嘉義公園靠近市立棒球場，就曾有龍柏被偷砍，不過近年尚無發生相關問題，議員凌子楚於日前議會都市計畫專案小組會議，表示近7年市府針對樹木管理維護，平均600萬，建議先釐清有多少樹木財產，經濟樹種另獨立編預算，植入晶片或GPS定位來管理，但調查的內容是否揭露再考量。

市府建設處表示，有價值樹木的統計未來做圖像化，也曾考量設監視器管理，會再研議，目前公園樹木，委外廠商修剪時會回報狀況、管理員巡查、內部督導共3層管理。