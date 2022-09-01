台南安南區這些馬路一淹再淹 水利、工務合力尋找解方

台南市議員王錦德今在議會表示，安南區安中一街路長期淹問題，8月10日和18日兩場強降雨，淹水最深達50公分，車輛無法通行，要求周邊排水改善及長溪路新建箱涵延伸，以解決淹水問題，市長黃偉哲說，水利要尊重專業，如何防止安中路、長溪街雨水積水、倒灌，將請水利局規劃。

水利局表示，安中一街的積淹水問題，經委託顧問公司進行調查，初步發現安中路一段(東側)道路兩側側溝均有排水不順、流向混亂的狀況。而安中一街路口處明顯地勢低窪，側溝進水口不足且有阻塞情況，加上側溝渠底坡度不良，無明顯排水方向，易有常積水的情形。

水利局預計9月底前請顧問公司配合現場調查、高程測量、箱涵縱走及水理分析等資料進行整體性評估，並邀集市府工務局等相關單位進行研商，以確認後續側溝及雨水箱涵改善方案之可行性。

另關於長溪路新建箱涵延伸，水利局表示經委託顧問公司調查分析，現況箱涵排水功能正常，惟長溪路一段406巷往北至454巷口處，現況道路側溝尺寸皆無法滿足5年重現期距洪峰量，經今年4月7日邀集相關單位辦理現地會勘，會勘結論為後續由市府工務局辦理側溝改善工程，以符合保護標準，併同改善側溝進水口遭封阻或占用之開題。