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嘉義農業品牌優鮮業者展成果 楊千霈翁章梁對話分享

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，三金御用主持人楊千霈（右）縣長翁章梁（左）與主廚共同展示優鮮入菜料理。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，三金御用主持人楊千霈（右）縣長翁章梁（左）與主廚共同展示優鮮入菜料理。記者魯永明／攝影

嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，獲選業者拿自家產品星光大道走秀，展示成果，縣府邀請三金御用主持人楊千霈，與業者分享如何增進品牌溝通力，與縣長翁章梁對話交流，示範品牌溝通的重要性。

「嘉義優鮮」是嘉縣農業共同品牌，創立第2年，延續去年成果，今年申請踴躍，縣府針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等審查，今年遴選80家業者，共192項產品，加入品牌行列；目前累計共138店家、406項產品，縣府持續推動農業轉型升級，攜手業者打造品牌實力，讓嘉義優鮮成為國人信任精品品牌。

縣府媒合長榮文苑優先採購鳳梨入菜，發布會主廚發表精心特製鳳梨特色料理，展現從產地到餐桌在地風情優鮮美味！縣府持續輔導業者及小農加入嘉義優鮮大家庭，媒合更多行銷通路平台上架。

「有品牌就有責任！嘉義優鮮代表責任榮譽，代表消費者可以安心採購！」翁章梁說，嘉縣農業大縣，輔導農民跳脫傳統農業銷售思維，提高農民收益，是縣府努力目標，重新思考農產品精神價值，找到品牌定位，將農業品牌化，建立嘉義優鮮共同品牌，縣府會帶大家行銷海內外市場，讓嘉義農業越來越好，創造更多可能性。

楊千霈分享藝人建立個人品牌與觀察、代言眾多品牌行銷經驗，業者專注聆聽，認真筆記，楊千霈對縣長分享「有品牌就有責任」很有感，她說，藝人有社會責任，言行舉止受社會關注，期待嘉義優鮮品牌在台灣及國際發光發熱。

縣府說，嘉義優鮮認證商品在虛擬通路，縣府與全家好生凍合作推出水產直送便利商店取貨服務，並在東森購物、台灣好農跨境電商設嘉義優鮮專區；國道3號古坑服務區、古坑綠隧驛站及中埔穀倉農創園區穰穰直賣所有專櫃或上網搜尋「嘉義優鮮」網站。

嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
三金御用主持人楊千霈（左）與縣長翁章梁（右）對話交流，示範品牌溝通的重要性。記者魯永明／攝影
三金御用主持人楊千霈（左）與縣長翁章梁（右）對話交流，示範品牌溝通的重要性。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，獲選業者拿自家產品星光大道走秀，展示成果。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，獲選業者拿自家產品星光大道走秀，展示成果。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，獲選業者拿自家產品星光大道走秀，展示成果。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場，獲選業者拿自家產品星光大道走秀，展示成果。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影
嘉義優鮮2022產品發布會上午在長榮文苑嘉義酒店登場。記者魯永明／攝影

品牌 嘉義 翁章梁

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