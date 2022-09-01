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秋節標好牌 嘉義區監理所三連號普通重型機車車牌競標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供
秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供

秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。

中佳節將近，隨著國內旅遊風氣，選擇騎乘機車進行深度漫遊，不失為中秋佳節好選擇，這時若可選擇一副好記又喜歡車牌，伴隨旅程更會讓自己心曠神怡。

嘉義區監理所特於秋節連假前後，開放三連號代碼「NNN」普通重型機車號牌網路競標，歡迎有意購車領牌，或現有車輛有換牌需求的民眾，踴躍參與競標。

嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾亦可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告 (網址： https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv- plate/bid/announce )瀏覽查詢。

參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，均可越區標選號牌，敬請把握良機。

秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供
秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供
秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供
秋節將近，嘉義區監理所開放三連號「NNN」普通重型機車號牌網路競標，訂7日下午2點到12日下午2點辦理，號碼為0001至999號。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 連假 中秋

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