台南議員最新評鑑20位優質議員名單出爐 謝龍介受關注

台南市議會觀察聯盟今天公告南市議會第7次定期會評鑑結果，公布20位優質議員並點名6位待觀察議員。而參選台南市長的國民黨籍議員謝龍介，以原始成績60出頭低空掠過，脫離待觀察名單。

聯盟表示，第7次定期會的平均出席率為61% ，與第六會期接近，並未受到選舉期接近的影響，仍能維持一定水準的出席率，難能可貴；但其中優質議員出席率高達近9成，反觀待觀察議員部分出席率僅有兩成，等於在整個會期中僅出席3次，令人扼腕。

台南議會觀察聯盟今天在台南文創園區召開記者會，由成大學代會議長兼任第7次定期會評鑑召集人方主文、台南公民智庫執行長黃建龍、成大學代會市政議題研究中心主任邱胤瑋，不分院學生代表林昱均、南市議會觀察聯盟研究員吳嘉恩、鄭宇辰等人出席。

台南議會觀聯盟表示，整體而言本會期議員出席、質詢狀況都較為積極，其中聯盟評選出優質議員共計20名，其中包含4位無黨籍議員Ingay Tali、許又仁、陳昆和，黃麗招，11位民進黨籍議員蔡旺詮、呂維胤、蔡筱薇、陳怡珍、陳碧玉、李啓維、郭鴻儀、李偉智、沈震東、陳秋萍、沈家鳳，5位國民黨籍議員蔡育輝、林美燕、王家貞、林燕祝、尤榮智。待觀察議員部分，包含李文俊、Kumu Hacyo、張世賢、郭清華、曾信凱、謝財旺。

有鑒於選舉期間有許多議員張貼評鑑優質議員的看板，聯盟認為有必要特別針對過往5次評鑑進行統計，來釐清真正的「優質」議員，其中包含一次預算會期未公布優質議員，其餘最高蟬聯4次優質議員包含Ingay Tali、蔡育輝、蔡筱薇、李啓維、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、許又仁，而過半數蟬聯3次的包含蔡旺詮、李宗翰、林易瑩、陳碧玉、陳秋萍、王家貞、沈家鳳。

方主文表示，台南市議會觀察聯盟以公正、客觀的方式對地方議政進行觀察、監督，對議員積極參與議事有顯著、正面的影響，讓優秀的議員能夠有所激勵、持續為民眾謀福利，表現待觀察的議員也能夠有所警惕，更加認真的參與議事。

邱胤瑋說，很高興成大學代會與台南議會觀察聯盟可以持續合作，提供成大學生參與在地市政議題機會，成為大學校園外的公民課。前些日子安南區重大刑案以及年底18歲公民權入憲複決這兩個議題，學代會市政議題研究中心會在下個會期與觀察聯盟合作，期待在下個會期能夠看到議會有相關討論。