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議員質疑台南市警局、市刑大路程太遠 提議改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員王錦德關切殺警案發生地點在安南區，但台南市警局和市刑大在最北邊車程要一個小時。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王錦德關切殺警案發生地點在安南區，但台南市警局和市刑大在最北邊車程要一個小時。記者吳淑玲／攝影

台南市議員王錦德今天在議會質詢時表示，8月22日發生殺警案，11點48分發生，市刑大接到通知是12點半，但趕到現場是1點25分才趕到現場，警察局鑑識中心12點半接獲通知，1點30分才趕到，凸顯時程太遠恐影響破案先機。

王錦德說已多次提到縣市合併後，台南市警局位在新營，市刑大更在最北邊靠近嘉義的天鵝湖，雖然這是因縣市合併後廳舍分配問題，但台南市犯罪率高的地點，集中在原台南市六個分局及溪南的永康和歸仁、善化，但警察局卻遠在治安狀況較少的新營，應將刑大及警察局集中到犯罪率高的地方，以維護治安。他曾建議在新市，但土地被拿去蓋社會住宅了，但也要趕快啟動。

市警局長方仰寧說，案發後市刑大隊部趕來支援要1小時車程，但中間有先調安南隊部及永康分局支援案發的第三分局，林姓歹徒騎著贓車逃到一所學校內，也都及時查獲，當天剛好在議會審墊付案，12點左右接到通知，如果沒有在議會審預算，從新營趕到也要1小時。

方仰寧對於警察局和市刑大遷移，要考量到市政預算，不只土地和經費要有階段性規畫，如果有中央補助樂觀其成，但之前也有尋找不少地點，之前像永康砲校也曾經列入考慮，但目前還沒有適合的地點，會提專案到市府討論。

王錦德提醒市府，警察局和市刑大廳舍問題雖然無法一次完成，但也要趕快啟動不要因為困難就放棄。

台南市警局長方仰寧表示已積極尋找警察局和刑大遷移的適合用地。記者吳淑玲／攝影
台南市警局長方仰寧表示已積極尋找警察局和刑大遷移的適合用地。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王錦德要求市府積極為刑警大隊尋求適合遷移的機關用地。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王錦德要求市府積極為刑警大隊尋求適合遷移的機關用地。記者吳淑玲／攝影
台南市殺警案發生地點在安南區，但台南市警局和市刑大在最北邊車程要一個小時。記者吳淑玲／攝影
台南市殺警案發生地點在安南區，但台南市警局和市刑大在最北邊車程要一個小時。記者吳淑玲／攝影

警察 台南 縣市合併

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