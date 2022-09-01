議員質疑台南市警局、市刑大路程太遠 提議改善

台南市議員王錦德今天在議會質詢時表示，8月22日發生殺警案，11點48分發生，市刑大接到通知是12點半，但趕到現場是1點25分才趕到現場，警察局鑑識中心12點半接獲通知，1點30分才趕到，凸顯時程太遠恐影響破案先機。

王錦德說已多次提到縣市合併後，台南市警局位在新營，市刑大更在最北邊靠近嘉義的天鵝湖，雖然這是因縣市合併後廳舍分配問題，但台南市犯罪率高的地點，集中在原台南市六個分局及溪南的永康和歸仁、善化，但警察局卻遠在治安狀況較少的新營，應將刑大及警察局集中到犯罪率高的地方，以維護治安。他曾建議在新市，但土地被拿去蓋社會住宅了，但也要趕快啟動。

市警局長方仰寧說，案發後市刑大隊部趕來支援要1小時車程，但中間有先調安南隊部及永康分局支援案發的第三分局，林姓歹徒騎著贓車逃到一所學校內，也都及時查獲，當天剛好在議會審墊付案，12點左右接到通知，如果沒有在議會審預算，從新營趕到也要1小時。

方仰寧對於警察局和市刑大遷移，要考量到市政預算，不只土地和經費要有階段性規畫，如果有中央補助樂觀其成，但之前也有尋找不少地點，之前像永康砲校也曾經列入考慮，但目前還沒有適合的地點，會提專案到市府討論。