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影／七旬嬤撿回收撫養3孫 這盒月餅讓孫解饞她紅眼眶

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市矽品志工劉旻杰(藍背心者)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，受疫情影響，捐贈人數與盒數減少，共募集194盒愛心月餅，「相當感謝大家的愛心」。記者林佩均／攝影
台中市矽品志工劉旻杰(藍背心者)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，受疫情影響，捐贈人數與盒數減少，共募集194盒愛心月餅，「相當感謝大家的愛心」。記者林佩均／攝影

台中市72歲陳姓阿嬤獨自扶養3名孫子，在中秋佳節前夕收到北台中家扶中心的愛心月餅，陳的兒子早年離婚，隨後因案入獄，這一盒月餅不只解饞，更是她與孫子每年期盼的好滋味，講到一度紅了眼眶，令人不捨。

台中市矽品志工劉旻杰連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，劉坦言，這1、2年受疫情影響，他的親朋好友許多人工作受影響，收入短少，原本每年捐5盒的友人，今年改捐1盒，且捐贈總人數也少約10位，但仍募集194盒愛心月餅，「相當感謝大家的愛心」。

北台中家扶指出，這些愛心月餅是向瑪麗亞社會福利基金會訂購，增加身心障礙者的工作機會與成就感，展現對瑪利亞社會基金會和身心障礙者的支持與肯定。

受贈者之一的陳阿嬤，不斷向北台中家扶與劉旻杰道感謝，提到家境狀況，陳淚水在眼眶打轉說，兒子年輕時就離婚，隨後因案入獄，而她的女兒也不好過，72歲的她靠撿拾資源回收物，一間扛起照顧3名就讀國中、小的內外孫。

「真的很感謝家扶一路幫忙我們」陳阿嬤說，這一盒月餅是每年她與孫子期待的好滋味，今天很開心劉旻杰發起的愛心月餅活動，讓她與孫子能在中秋節解饞、大啖月餅，她也坦言今晚就要跟孫子一起品嘗。

北台中家扶中心主任劉正文表示，助貧不是一個人做很多，而是每個人都做一點點，感謝矽品員工在疫情下仍堅持公益，這次劉先生向瑪利亞社會福利基金會訂購公益團體月餅，同時幫助瑪利亞障礙青年展現他們的手作溫度，是三重的愛，加倍溫暖。

台中市矽品志工劉旻杰(右)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，受疫情影響，捐贈人數與盒數減少，共募集194盒愛心月餅，「相當感謝大家的愛心」。記者林佩均／攝影
台中市矽品志工劉旻杰(右)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，受疫情影響，捐贈人數與盒數減少，共募集194盒愛心月餅，「相當感謝大家的愛心」。記者林佩均／攝影
台中市矽品志工劉旻杰(右)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，今天將愛心月餅發送給受捐戶。記者林佩均／攝影
台中市矽品志工劉旻杰(右)連續第8年發起捐贈愛心月餅活動，今天將愛心月餅發送給受捐戶。記者林佩均／攝影

月餅 愛心 阿嬤

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