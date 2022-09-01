快訊

拍板！明年基本工資調升至26400元、時薪176元 漲幅最高達4.8%

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市職訓學員3日南紡展成果及義賣 所得捐弱勢房屋修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市勞工局9月3日在南紡購物中心舉辦職訓秀成果、展好物，相邀市民朋友作伙共襄盛舉。圖／勞工局提供
南市勞工局9月3日在南紡購物中心舉辦職訓秀成果、展好物，相邀市民朋友作伙共襄盛舉。圖／勞工局提供

南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，提升勞工朋友職能，9月3日上午11點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展，以「永續新時尚 職訓好生活」為主題，逾10個攤位展出各類課程學習成果，學員也親自走秀，展出旗袍服飾設計及彩妝學習成果，另有學員作品義賣，所得捐贈給弱勢房屋修繕計畫。

勞工局長王鑫基表示，當天展出包含運用台南在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品、精油舒壓按摩、手機貼模及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等，學員透過職訓習得一技之長，展現出創意及實力，同時也不忘回饋社會，當日學員展出作品進行義賣，所得並將捐贈給本市「有情有疼心有故事ㄟ厝-職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」運用，透過訓練的正向能量往外擴散。

職訓成果展各班以「發現府城新魅力」，區分「美食薈萃」、「友善農業」、「智慧科技」、「美容時尚」、「在地文創」等五大主題來呈現，包含動態表演及靜態作品展覽，共有群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、台南市美髮及美容美體業產業工會等逾10個單位參與。

王鑫基指出，藉由9月3日的職訓成果展，讓大家看到台南對人才培育的效益，當天將安排多名學員現場展演，包含「園藝植栽品雕塑」、「薑餅屋糖霜裝飾表演」以及「妝髮造型」等，相信大家看到這些學員們呈現的真功夫，一定會比出大拇指說讚!透過勞工局的職訓成果展舞台，讓學員增加實戰經驗，提升自信心，累積經驗為未來求職加分，也鼓勵市民朋友要把握機會，充實自己學技能，增進工作優勢。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示9月3日職訓成果展內容豐富多元，活動時間從上午11點至下午2點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理，現場還有造型氣球教學、黏土手作DIY，歡迎市民朋友踴躍前往參加。提醒活動當日民眾進入會場請配戴口罩並配合防疫相關措施，活動資訊可洽（06）6330820。

南市勞工局9月3日在南紡購物中心舉辦職訓秀成果、展好物，相邀市民朋友作伙共襄盛舉。圖／勞工局提供
南市勞工局9月3日在南紡購物中心舉辦職訓秀成果、展好物，相邀市民朋友作伙共襄盛舉。圖／勞工局提供

勞工局 台南

延伸閱讀

南市連12年獲勞動部TTQS評核金牌 失業率3.6%六都最低

義剪志工揪團中秋前到教養院送暖 院生清新髮型過佳節

台南泥水工會助弱勢修繕破舊屋 中秋加碼送月餅物資

人間國寶工藝大師陳啓村與勞工分享 教學徒看「用心」

相關新聞

影／七旬嬤撿回收撫養3孫 這盒月餅讓孫解饞她紅眼眶

台中市72歲陳姓阿嬤獨自扶養3名孫子，在中秋佳節前夕收到北台中家扶中心的愛心月餅，陳的兒子早年離婚，隨後因案入獄，這一盒...

台南議員最新評鑑20位優質議員名單出爐 謝龍介受關注

台南市議會觀察聯盟今天公告南市議會第7次定期會評鑑結果，公布20位優質議員並點名6位待觀察議員。而參選台南市長的國民黨籍...

護理師換跑道仍不忘初衷 蕭美娟暖聲救援獲「生命捕手」

在雲林醫院急診室工作26年的護理師蕭美娟，前年轉換跑道至消防局救災救護指揮中心，環境變換，但初衷始終不滅，在線上耐心指導...

上半年詐騙增27% 黃偉哲提醒長輩敬老金不要被騙

台南市長黃偉哲今天上午出席社會局今年度第三季社區照顧關懷據點聯繫會報，提醒台南市上半年詐騙案件較去年同期增加27%，長者...

南市職訓學員3日南紡展成果及義賣 所得捐弱勢房屋修繕

南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，提升勞工朋友職能，9月3日上午11點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展，以「...

台南弱勢兒少據點陪伴 新二代獲金手獎保送國立科大

台南市政府社會局至今年已成立29處弱勢家庭兒少社區照顧據點，深耕在社區當中，就近服務逾700位兒童及少年，社會局表示，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。