南市職訓學員3日南紡展成果及義賣 所得捐弱勢房屋修繕
南市勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，提升勞工朋友職能，9月3日上午11點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展，以「永續新時尚 職訓好生活」為主題，逾10個攤位展出各類課程學習成果，學員也親自走秀，展出旗袍服飾設計及彩妝學習成果，另有學員作品義賣，所得捐贈給弱勢房屋修繕計畫。
勞工局長王鑫基表示，當天展出包含運用台南在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品、精油舒壓按摩、手機貼模及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等，學員透過職訓習得一技之長，展現出創意及實力，同時也不忘回饋社會，當日學員展出作品進行義賣，所得並將捐贈給本市「有情有疼心有故事ㄟ厝-職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」運用，透過訓練的正向能量往外擴散。
職訓成果展各班以「發現府城新魅力」，區分「美食薈萃」、「友善農業」、「智慧科技」、「美容時尚」、「在地文創」等五大主題來呈現，包含動態表演及靜態作品展覽，共有群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、台南市美髮及美容美體業產業工會等逾10個單位參與。
王鑫基指出，藉由9月3日的職訓成果展，讓大家看到台南對人才培育的效益，當天將安排多名學員現場展演，包含「園藝植栽品雕塑」、「薑餅屋糖霜裝飾表演」以及「妝髮造型」等，相信大家看到這些學員們呈現的真功夫，一定會比出大拇指說讚!透過勞工局的職訓成果展舞台，讓學員增加實戰經驗，提升自信心，累積經驗為未來求職加分，也鼓勵市民朋友要把握機會，充實自己學技能，增進工作優勢。
勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示9月3日職訓成果展內容豐富多元，活動時間從上午11點至下午2點在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理，現場還有造型氣球教學、黏土手作DIY，歡迎市民朋友踴躍前往參加。提醒活動當日民眾進入會場請配戴口罩並配合防疫相關措施，活動資訊可洽（06）6330820。
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