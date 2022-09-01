台南弱勢兒少據點陪伴 新二代獲金手獎保送國立科大

台南市政府社會局至今年已成立29處弱勢家庭兒少社區照顧據點，深耕在社區當中，就近服務逾700位兒童及少年，社會局表示，在面對變故時，弱勢家庭相對容易使家庭功能無法維持「陪伴」與「支持」，是弱勢家庭兒少改變與成長的契機，感謝大樹姊妹團捐贈愛心物資幫助弱勢兒少溫暖過中秋。

新二代的小銘，由姑姑撫養長大，需要靠自己打工賺取生活費，麻豆兒少據點是他課餘時間的好去處，提供溫暖的餐食以及安心學習的空間。小銘積極上進、努力向學，在全國中等學校技藝競賽獲得工科類金手獎第一名，取得了保送國立科大的機會。

在寒暑假期間，小銘也不忘撥空參加麻豆兒少據點志工團，回到社區陪伴學弟妹、關懷社區長者，促成愛的循環。

社會局表示，為讓兒少在放學後有個紓緩壓力、受到關懷的溫暖環境，與民間團體合作，提供課後臨托與照顧、關懷訪視輔導、親子活動等服務，除此之外，更連結了許多社區資源，包含實物銀行、數位學習資源、藝文表演門票及兒童權利公約宣導等，帶來多元化的學習，建構適性發展的機會。

除了課業學習，成為一名「社會人」更是一門必修課，為讓兒少找到與社會互動的正向方式，據點將品格教育融入日常生活中，進而學習如何與他人相處、認識社會角色及規範，建立同理心與責任心，這些都是打造正向人格發展的重要基石。

市長黃偉哲指出，透過兒少據點服務的介入，提供社區支持、網住弱勢家庭，當出現可能危害兒少權益的狀況時，兒少據點隨時聯繫社會局，共同建構綿密的社會安全網絡，透過市政府及民間團體一起努力，將資源深入南市每一個角落，打造讓孩子們溫暖宜居、希望滿滿的幸福城市。

大樹姊妹團透過台南市政府社會局媒合捐贈愛心物資給弱勢家庭兒少社區照顧據點，協助弱勢邊緣家戶紓困。黃偉哲感謝大樹姊妹團善行義舉，結合社會局關懷服務，讓弱勢家庭安心過中秋。

台南市弱勢家庭兒少社區照顧據點資訊可至社會局網站https://reurl.cc/qNV59g查詢或電洽06-2991111#5916廖社工員。