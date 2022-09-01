大陸新一波H5N6傳人禽流感 南市府籲業者強化防疫因應

大陸新增H5N6亞型高病原性禽流感，病毒已累計13 例傳染人，台南市政府農業局說，全台養禽場今年發生高病原性禽流感病毒株皆為H5N2亞型，目前迄無禽傳人案例，面對對岸這波疫情，飼主仍要提高警覺。

農業局動保處說，全台今年迄今已發生22場高病原性禽流感，南市也有1案例，顯示環境中仍有病毒存在，且不再只是好發於冬季，當養禽場未落實生物安全防疫，即可能導致病毒入侵，除政府各項防疫措施，養禽業者自主作為也是重要關鍵。

農業局長李建裕說，動保處持續針對南市禽場進行禽流感監測採樣。迄今本（111）年度共採樣7千558件次，皆無檢出禽流感病毒。此外，亦主動派遣消毒車針對全市熱區（包含家禽理貨場、集籠場、濕地保護區等）進行噴霧消毒，並請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中病毒量。