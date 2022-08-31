南市連12年獲勞動部TTQS評核金牌 失業率3.6%六都最低

台南市政府為厚植人力資本，帶動產業升級、城市發展，引進勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統」(Talent Quality management System，簡稱TTQS)，從訓練規劃、課程設計、訓練執行、檢視查核到訓練成果產出，建立完整系統化訓練體系，強化勞工訓練品質與辦訓職能，今年再度拿下勞動部TTQS評核金牌獎，創下公部門連續12年獲得TTQS金牌的紀錄。

勞工局今天在市政會議說明辦理成效，市長黃偉哲勉勵勞工局要在這12年來奪金基礎之下，持續為勞工及身障朋友服務，要在各縣市當中維持領先，就必須更加精進，時時創新、時時努力。

勞工局表示，南市府肩負幫市民找工作、幫廠商找人才、提升勞工職能的使命，期盼做公私部門的職訓領頭羊，協助失業者、在職者、身心障礙者等不同族群，找到適合自己的工作、在職場發光發熱。

近三年來透過TTQS，協助受訓民眾取得技能專業證照，通過率達93%，學員並給予課程滿意度94%。參加職業訓練的失業民眾及身障者，結訓後就業率超過8成。

此外，勞工局在人才發展培育有多項亮點成果，包括開辦照顧服務訓練班數全國第一，學員結訓後就業率達89%；全國首創身障人力銀行，媒合就業數成長55%，企業進用身障者也成長32.3%；首創創業銷售平台，為身障者打通商品行銷通路，累計輔導19個身障團體及367位身障創業者加入，開拓32處展售據點，累積營業額近7千萬元。