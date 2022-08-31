雲林土庫「光影藝術節」迎中秋 開燈晚會免費送雞排

中秋節將至，土庫鎮公所首次舉辦「光影藝術節」，9月10日起為期一個月盛大展開，分別在土庫庄役場、土庫故事屋及水岸步道等3大區域展出，以中秋節為主題，結合傳統、科技及互動式裝置，設計主燈「兔酷」，不只有土庫諧音，也象徵明年兔年到來，開燈當天在土庫庄役場還有限量300份雞排免費送。

土庫庄役場以流線光呈現「希望之樹」，並打造科技舞台，是網美拍照打卡最佳地點；土庫故事屋以「可愛故事屋」為發想，設計成半圓形開放式的唯美宇宙，有星球燈、雲朵燈等充滿童心的互動燈組；水岸步道則以魔幻光廊做為迎賓門，利用光影打造「彩虹步道」，營造浪漫氛圍，讓水岸步道成為最佳散步地點。

鎮長張榮麗說，光影藝術節為期一個月，9月10日晚上7點在土庫庄役場舉辦開幕晚會，邀請顛覆傳統嘻哈形象的雙人團體「夜貓組」（Leo王、春艷）擔任演出壓軸；另將於10月10日晚上7點在土庫庄役場舉辦雙十晚會，由台語金曲歌后秀蘭瑪雅擔任演出壓軸，除有精彩表演，還有豐富獎品摸彩，不容錯過。