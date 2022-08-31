嘉義車站「第2月台到後站」地下道將封 兩座天橋也會拆

嘉義市鐵路高架化C612標嘉義車站新站工程即將開挖，第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，兩個天橋則明年起先後拆除、改搭臨時橋，一路用到2026年新站完工；有民眾擔心，屆時僅1個天橋連接前、後站，上班人潮多，市府表示，會再觀察並與鐵道局、台鐵嘉義車站加強導引。

鐵道局中部工程處表示，新火車站要開挖地下室，位置在目前第2月台到後站之間，所以要分3個階段改變旅客的動線，第1階段預計9月15日起，封閉第2月台到後站的地下道，旅客通行，可利用北側站內天橋、南側站外天橋。

中工處指出，第2階段從明年1月1日起拆除南側天橋，並且原處重搭臨時橋，此期間只剩北側天橋通行；第3階段，後年1月起拆除北側天橋，屆時就剩南側天橋改建的臨時橋，會持續使用到2026年新的車站本體完工。

中工處解釋，南側的臨時橋，將一併提供火車站內和站外的旅客用，會設取票機，讓非搭火車、單純穿越前後站的民眾抽票。

鐵道局與嘉義車站將設置立牌、嚮導員引導動線，目前月台和地下道都已有設告示；黃敏惠今天視察說，維持運行並進行改建，如同邊穿衣、邊改衣，且影響達4年，籲民眾經過時注意本身安全。