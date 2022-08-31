快訊

不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

嘉義車站「第2月台到後站」地下道將封 兩座天橋也會拆

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
配合鐵路高架化工程，嘉義車站北側的站內天橋將拆除。記者林伯驊／攝影
配合鐵路高架化工程，嘉義車站北側的站內天橋將拆除。記者林伯驊／攝影

嘉義市鐵路高架化C612標嘉義車站新站工程即將開挖，第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，兩個天橋則明年起先後拆除、改搭臨時橋，一路用到2026年新站完工；有民眾擔心，屆時僅1個天橋連接前、後站，上班人潮多，市府表示，會再觀察並與鐵道局、台鐵嘉義車站加強導引。

鐵道局中部工程處表示，新火車站要開挖地下室，位置在目前第2月台到後站之間，所以要分3個階段改變旅客的動線，第1階段預計9月15日起，封閉第2月台到後站的地下道，旅客通行，可利用北側站內天橋、南側站外天橋。

中工處指出，第2階段從明年1月1日起拆除南側天橋，並且原處重搭臨時橋，此期間只剩北側天橋通行；第3階段，後年1月起拆除北側天橋，屆時就剩南側天橋改建的臨時橋，會持續使用到2026年新的車站本體完工。

中工處解釋，南側的臨時橋，將一併提供火車站內和站外的旅客用，會設取票機，讓非搭火車、單純穿越前後站的民眾抽票。

鐵道局與嘉義車站將設置立牌、嚮導員引導動線，目前月台和地下道都已有設告示；黃敏惠今天視察說，維持運行並進行改建，如同邊穿衣、邊改衣，且影響達4年，籲民眾經過時注意本身安全。

有民眾擔心，未來剩1座便橋連接前、後站，擔心上班時間人潮多，市府表示，嘉義車站每天出入2萬人次，前站就幾乎占9成，再觀察並與鐵道局、嘉義車站加強導引。

嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（二排左二）今天視察動線，關心旅客。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（二排左二）今天視察動線，關心旅客。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（前排左三）今天視察動線。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（前排左三）今天視察動線。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（前排左三）今天視察動線。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，市長黃敏惠（前排左三）今天視察動線。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
嘉義車站第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，目前已有告示。記者林伯驊／攝影
配合鐵路高架化工程，嘉義車站南側的站外天橋將拆除，改建臨時橋，一路用到2026年新的車站完工。記者林伯驊／攝影
配合鐵路高架化工程，嘉義車站南側的站外天橋將拆除，改建臨時橋，一路用到2026年新的車站完工。記者林伯驊／攝影

嘉義 鐵道

延伸閱讀

影／轟！學生專車撞地下車道車禍 客運卡住毀損1傷

竹市西大路地下道改善工程進度超前 29日上午6點通車

嘉義車站施工地下道天花板坍塌 立委要求鐵道局改善

碎石滿地！嘉義車站地下道天花板遭挖破 鐵道局解釋了

相關新聞

雲林首家庇護咖啡館營運 首推「待用咖啡」獲迴響

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」今天揭牌，並啟動愛心待用咖啡，斗六工業會理事長林萬宗響應捐贈30公斤鷹果...

軒嵐諾颱風風勢強台南樹木倒伏22株 全面加強防颱整備

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上颱風警報，台南市昨晚起即感受到風勢的強度，今天更顯凌厲。從昨日至今日台南市樹木累計通...

台灣無人機供應鏈D team成立 民雄無人機招商會

嘉義縣政府推動亞洲無人載具科技發展基地，規畫民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測...

講話卡卡發不出聲音切勿輕忽 小心腦部病變引發失語症

講話卡卡、發不出聲音勿輕忽，醫師提醒民眾，要小心失語症上身，迅速就醫以免急重病延誤治療。

嘉義民雄埤角商圈店面火警 鄰房4名受困者平安脫困

嘉義縣民雄鄉福樂村最熱鬧埤角商圈，下午3點傳出某店面透天住宅火警，波及到鄰房住宅傳出4人受困，所幸經消防人員全力搶救後均...

太保市長選戰公所秘書登記參選 民進黨部：很遺憾

嘉義縣治太保市長選戰，參加民進黨市長初選的市公所秘書鄭淑分，退出民進黨，上午登記參選聲明說，「顧太保繼續好，我參選市長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。