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有拜有保佑！台南西港10名里長爭取連任 慶安宮聯合參拜
爭取連任的台南市西港區10名里長，今天由身兼西港慶安宮總幹事的台南市議員方一峰陪同，齊至慶安宮參拜，除祈求國泰民安，也盼連任成功，繼續為鄉親服務。
代表在地團結的力量，祈求國泰民安也期許連任成功共同繼續為西港基層鄉親來發聲。參拜後一同前往公所完成登記，展現大家共同熱愛西港這片土地，大團結的心落實為民服務，將創造西港鄉親更大的福祉。
這10名里長分別為新復里黃國文、永樂里郭吉山、慶安里吳明欽、後營里方隆民、港東里方郭秀雲、西港里徐國安、竹林里郭慶郎、劉厝里劉盈發、金砂里黃金清、營西里方世雄。
方一峰說，里長們在市政上提出建議與里民服務，最理解基層心聲，深耕在地的里長們展現團結為地方的心，是西港區鄉親榮幸，年底選舉懇請鄉親繼續支持他，希望與里長攜手為地方打拚。
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