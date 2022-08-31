農委會台灣蘭花園區揭牌 租金管理費2年內不調整

行政院農業委員會7月15日接管台灣蘭花生物科技園區，今天正式揭牌；農委會表示，園區租金和管理費等2年內不調整，農委會也會持續支持園區開發。

行政院農業委員會台灣蘭花生物科技園區今天在台南市後壁區揭牌，農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲等人出席觀禮見證。

黃偉哲表示，台灣蘭花生技園區移交中央，是讓蘭花產業發展更上層樓「最好的決定」，希望未來結合農委會專業研發量能、地方產銷量能、外貿協會通路等多方資源，齊心為蘭花產業開創更大動能。

黃偉哲說，原台南縣政府近20年前從無到有開闢蘭花生技園區，吸引廠商進駐，種植栽培具有國際競爭力的蘭花，打出一片天；如今也需要「升級」，追求更好表現，希望農委會接管後，提供台南蘭花產業最好發展環境。

陳吉仲則表示，蘭花是台灣最具國際競爭力的農產之一，未來農委會將和台南市政府共同努力，提供生產、檢疫、冷鏈、出口一條龍的服務，讓蘭花產業更上一層樓。

陳吉仲說，「世界蘭展」2024年將在台南舉辦，且配合台南建城400年活動，讓世界看到台灣在台南後壁有引以為傲的蘭花生技園區。

農委會發布新聞稿指出，台灣蘭花生技園區改隸後，租金及管理費等2年內不調整，農委會也會持續支持園區開發，注入創新能量，擴大蘭花王國版圖。

南市府發布新聞稿表示，台灣蘭花生技園區設置於民國92年，占地175公頃，進駐廠商84家次，累積投資額新台幣217億元，年均營業額20億元。

南市府今年7月15日將蘭花園區移交給農委會接管，截至12月31日止，市府農業局和農委會「台灣蘭花生物科技園區籌備辦公室」依權責劃分共同管理園區，讓蘭花園區移交「無縫接軌」。