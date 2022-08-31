農委會後壁蘭花生物科技園區揭牌 2024辦世界蘭展
台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區日前移撥農委會接管，今下午舉行揭牌，農委會主委陳吉仲除宣布2024將在此舉辦「世界蘭展」，也指出3年後將是全台首座零碳排園區。
包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、陳亭妃、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、劉米山等人都出席揭牌儀式。蔡育輝說，當初透過質詢及提案請全體議員支持，也希望看到蘭花產業未來再升級。
黃偉哲表示，蘭花園區移交中央，是讓蘭花產業發展更上層樓「最好的決定」，也希望未來結合農委會專業研發量能、地方產銷量能、外貿協會通路等多方資源，中央與地方齊心協力，為蘭花產業開創更大的動能。
陳吉仲率領農委會團隊出席揭牌儀式，也他表示，蘭花是台灣最具國際競爭力的農產之一，未來將會持續與南市政府共同努力，提供生產、檢疫、冷鏈、出口一條龍的服務，讓蘭花產業更上一層樓。
陳吉仲更預告，2024年將在台南舉辦「世界蘭展」，配合台南400年的活動，中央與台南市政府持續合作，讓世界看到台灣在台南後壁有引以為傲的蘭花生技園區。
台南市政府農業局說，蘭花生物科技園區是極具國際競爭力的地方型農業科技產業園區，設置於民國92年，至今已成立將近20年，占地共175公頃，進駐廠商達到84家次，累積投資額217億元，年均營業額達到20億元。
而為提升進一步提升蘭花園區國際競爭力，南市政府於今年7月15日將蘭花園區移交農委會接管，雙方舉行接管啟動儀式，並邀請產業界代表及進駐業者，共同見證簽署共同管理備忘錄。到今年12月31日為止，南市府農業局將會與農委會「台灣蘭花生物科技園區籌備辦公室」依照權責劃分、共同管理園區，讓蘭花園區移交過程無縫接軌。
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