快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

農委會後壁蘭花生物科技園區揭牌 2024辦世界蘭展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁台灣蘭花生物科技園今下午揭牌，農委會主委陳吉仲宣布2024在此辦世界蘭展。記者謝進盛／攝影
台南後壁台灣蘭花生物科技園今下午揭牌，農委會主委陳吉仲宣布2024在此辦世界蘭展。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區日前移撥農委會接管，今下午舉行揭牌，農委會主委陳吉仲除宣布2024將在此舉辦「世界蘭展」，也指出3年後將是全台首座零碳排園區。

包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員、陳亭妃、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、劉米山等人都出席揭牌儀式。蔡育輝說，當初透過質詢及提案請全體議員支持，也希望看到蘭花產業未來再升級。

黃偉哲表示，蘭花園區移交中央，是讓蘭花產業發展更上層樓「最好的決定」，也希望未來結合農委會專業研發量能、地方產銷量能、外貿協會通路等多方資源，中央與地方齊心協力，為蘭花產業開創更大的動能。

陳吉仲率領農委會團隊出席揭牌儀式，也他表示，蘭花是台灣最具國際競爭力的農產之一，未來將會持續與南市政府共同努力，提供生產、檢疫、冷鏈、出口一條龍的服務，讓蘭花產業更上一層樓。

陳吉仲更預告，2024年將在台南舉辦「世界蘭展」，配合台南400年的活動，中央與台南市政府持續合作，讓世界看到台灣在台南後壁有引以為傲的蘭花生技園區。

台南市政府農業局說，蘭花生物科技園區是極具國際競爭力的地方型農業科技產業園區，設置於民國92年，至今已成立將近20年，占地共175公頃，進駐廠商達到84家次，累積投資額217億元，年均營業額達到20億元。

而為提升進一步提升蘭花園區國際競爭力，南市政府於今年7月15日將蘭花園區移交農委會接管，雙方舉行接管啟動儀式，並邀請產業界代表及進駐業者，共同見證簽署共同管理備忘錄。到今年12月31日為止，南市府農業局將會與農委會「台灣蘭花生物科技園區籌備辦公室」依照權責劃分、共同管理園區，讓蘭花園區移交過程無縫接軌。

台南後壁台灣蘭花生物科技園區日前移撥農委會接管，今下午揭牌。記者謝進盛／攝影
台南後壁台灣蘭花生物科技園區日前移撥農委會接管，今下午揭牌。記者謝進盛／攝影

台南市長 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

張善政專案涉抄襲 羅智強：民進黨雞蛋裡挑骨頭

張善政農委會研究報告遭爆抄襲 陳吉仲今天這樣說

芬園鄉長登記 林世明今由陳吉仲陪同、洪千芸明登記

張善政報告抄襲？ 陳吉仲：若涉侵權會請「當事人」說明

相關新聞

台南全新打造國際標準滑輪溜冰場 試溜結果不符使用？

台南市斥資7千萬元打造首座全新滑輪溜冰場，採用2018年國際滑輪溜冰總會World Skate頒布的新形式200公尺拋物...

雲林土庫「光影藝術節」迎中秋 開燈晚會免費送雞排

中秋節將至，土庫鎮公所首次舉辦「光影藝術節」，9月10日起為期一個月盛大展開，分別在土庫庄役場、土庫故事屋及水岸步道等3...

嘉義車站「第2月台到後站」地下道將封 兩座天橋也會拆

嘉義市鐵路高架化C612標嘉義車站新站工程即將開挖，第2月台到後站的地下道，中秋節之後封閉，兩個天橋則明年起先後拆除、改...

農委會後壁蘭花生物科技園區揭牌 2024辦世界蘭展

台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區日前移撥農委會接管，今下午舉行揭牌，農委會主委陳吉仲除宣布2024將在此舉辦「世界蘭展」...

嘉市監獄、國軍都開教保中心 公幼將聘外師增競爭力

中央0到6歲國家一起養政策，嘉義監獄的「嘉義維新職場教保服務中心」昨天開幕，今國防部後備指揮部「安樂營區職場互助教保服務...

交通要道難行 雲縣道154乙線今起拓寬...用路人笑了

雲林縣道154乙線從莿桐鄉連結至斗六市等周邊鄉鎮，車流大，是貫穿東西向的交通要道，不過地方反映道路寬度不足、雙向車道僅有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。