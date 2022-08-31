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雲林青銀共生基地發表成果 「高齡友善座椅」成焦點
雲林首創全國第一間青銀共生基地，由中正大學成人及繼續教育學系進駐，協助退休者找到事業第二春，也輔導青年創業轉型，已成功輔導6人，更設計高齡友善座椅，今舉辦成果發表會成全場焦點，副縣長謝淑亞、計畫處長李明岳等人到場參加，盼讓大家看見，即便雲林是鄉下地方，也很重視高齡社會因應。
中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧說，中正大學以零預算的方式進駐，協助退休者找到事業第二春、輔導青年返鄉創業及轉型，目前已輔導6人創業，不只以專業提供經營建議，也舉辦社區市集等活動，為創業者打出知名度。
受輔導的鵝肉業者說，返鄉工作前幾年，其實看不到什麼希望，但在青銀共生基地提供的建議下，改良產品包裝及經營方式，從最初在市場擺攤，到現在兼職攤車，業績成長至少3成，同時也感謝團隊協助申請食品衛生相關認證。
此外，青銀共生基地團隊也開發出高齡友善座椅，將坐下、站起的膝蓋彎曲、承受壓力降到最低，提升座椅舒適感，成全場焦點；青銀共生基地營運長張佑在說，團隊也開發出離地種植設備、移動式防蟲網室，讓老農、青農不必在彎腰種田，也可一圓都市人在陽台就可體驗當農夫的樂趣。
副縣長謝淑亞說，斗南青銀共生基地是全國首創，在歷史建築台汽舊站中，打造適合高齡人士生活、休閒、學習的空間。中正大學校長馮展華說，在2021年進駐經營青銀共生基地，擘畫全台首座退休準備教育的基地，盼因應社會中高齡趨勢。
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