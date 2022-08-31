嘉市監獄、國軍都開教保中心 公幼將聘外師增競爭力

中央0到6歲國家一起養政策，嘉義監獄的「嘉義維新職場教保服務中心」昨天開幕，今國防部後備指揮部「安樂營區職場互助教保服務中心」今揭牌，全市累計4處職場教保中心，市長黃敏惠說，能增加平價教保的能量，不過恐排擠公私幼園招生，市府表示，公幼擬融入英語環境，提高競爭力。

據了解，嘉市職場教保中心招生狀況各異，國軍安樂營區的目前7名幼童、嘉義監獄的3人，不過台電嘉義區營業處的有18人、嘉義郵局的更是滿招30人。

幼教人員分析，市場仍有區隔，嘉市公幼每月收費不到500元，相對便宜，而非營利或準公共化幼園通常可延長托育，方便家長上下班，私幼則各有特色，能吸引特定族群。

市府教育處長林立生表示，為符合嘉市教育發展綱領的「國際視野」教育願景，提升師生競爭力、建置友善雙語學習環境，規畫增聘2名外籍教師，到公立幼兒園以英語融入方式教學，透過主題式活動設計，以生活情境、兒歌、手指謠、律動及遊戲等方式，進行雙向互動的體驗活動，幼兒能從活潑及生活化的情境自然學習。

法務部矯正署嘉義監獄辦理職場互助教保服務中心，位於舊嘉義監獄宿舍群的典獄長宿舍，歷時1年多籌備，委託中華宏觀專業幼童教保福利學會經營，嘉義監獄典獄長吳永杉等人昨揭牌，設有圖書角、積木區、戶外草地上有攀爬遊具等，提供員工2至6歲子女托育教保服務。

國防部全動署後備指揮部的安樂營區職場互助教保服務中心，黃敏惠、後備指揮部指揮官中將傅正誠、台灣兒童及少年福利促進學會理事長沈繻淯等人揭牌啟用，黃敏惠還和幼童互動畫畫，贈送小禮物；傅正誠說，持續推動實質托兒照護，減輕官兵家庭負擔。

黃敏惠指出，少子化是嚴重國安問題，中央與地方攜手合作推動「0到6歲國家一起養」政策，提供家長平價優質的教保服務，也增加嘉市平價教保服務的量能，把教育做好，年輕人就沒有後顧之憂。